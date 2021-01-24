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Новости

"Дети были в качестве зрителей". Омбудсмен об акции в поддержку Навального в Барнауле

, ИА "Амител"
По словам Анны Кузнецовой, на несогласованный митинг дети приходили "больше из-за любопытства"
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

На несогласованную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Барнауле дети пришли больше из любопытства, в качестве зрителей, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Мы на связи и с регионами. Где-то совсем не было митингов: в Ханты-Мансийском автономном округе, Еврейской автономной области, на Чукотке. Где-то все было спокойно, и дети пришли больше из-за любопытства, в качестве зрителей, например, Барнаул, Бурятия, Благовещенск", – цитирует ее сайт Радио Sputnik.

Омбудсмен отметила, что полицейские задерживали несовершеннолетних для последующей их передачи законным представителям. Например, в Москве были задержаны около 15 детей, но многих из них вскоре отпустили. Так же было и в регионах.

Напомним, несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального прошли в Барнауле, Бийске и других российских городах в субботу, 23 января. По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, в столице региона в акции участвовали две тысячи человек. Всего в крае задержали 29 участников протестов: 20 в Барнауле и девять – в Бийске.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

24.01.2021 10:11
Медведь-шатун

Навальный покусился на аудиторию солнцеликого, это он общается лично только с бестолковыми молодыми и довольными московскими пенсами...., с людьми 35 -55 не встречается, правда ему не нежна!!!!, Навальному похоже тоже....

24.01.2021 10:24
Гость

Уберите с флага Овального и народа гораздо больше выйдет.

24.01.2021 10:38
Старыый

Соплякам уроки учить надо , а не по митингам шляться!

24.01.2021 10:57
- гость -

Старыый. - Паралич пальцев? и мозга? Хе-хе

24.01.2021 11:00
Гость

"А Бори с Геной" что-то нет,наверное ещё из кпз не отпустили под надзор родителей?

24.01.2021 11:03
- гость -

Может хватит уже тему детей раскачивать.

Участники в основном 25-35 лет.
Даже пенсионеры явные были.

За единичные случаи несовершеннолетних, некоторые из которых с родителями были или реально просто мимо проходили, цепляться, конечно, интереснее. Просмотры же нужны и страшилки для родителей.

И глаз-алмаз впечатляет.
Реально все точно по виду определяют возраст человека и могут отличить 17-ти летнего подростка от 18 летнего совершеннолетнего?

24.01.2021 11:06
- гость -

http://shurshev.ru/wp-content/uploads/2017/06/Mld4BeeL0RE.jpg

24.01.2021 11:11
- гость -

Шваб, Сорос и Рокфеллер с того света аплодируют СТОЯ!!! Это именно то что им нужно было! Навальный это Ельцин и Горбачёв вместе взятые, только сегодня. Ааа, забыл ещё про Билла Гейтса он тоже аплодирует! А вот Леша не забыл привести его в пример в своем фильме! Только забыл напомнить про его вакцинацию африканцев после которой они рожать перестали... А программу Навального вы не найдете потому что она не изменит ни чего кроме правителя, приватизация Чубайса по его мнению это не плохо и даже её нужно продолжить!!? И это только один пункт, но зато все показывает.

24.01.2021 11:12
- гость -

Шваб, Сорос и Рокфеллер с того света аплодируют СТОЯ!!! Это именно то что им нужно было! Навальный это Ельцин и Горбачёв вместе взятые, только сегодня. Ааа, забыл ещё про Билла Гейтса он тоже аплодирует! А вот Леша не забыл привести его в пример в своем фильме! Только забыл напомнить про его вакцинацию африканцев после которой они рожать перестали... А программу Навального вы не найдете потому что она не изменит ни чего кроме правителя, приватизация Чубайса по его мнению это не плохо и даже её нужно продолжить!!? И это только один пункт, но зато все показывает.

24.01.2021 11:13
- гость -

Шваб, Сорос и Рокфеллер с того света аплодируют СТОЯ!!! Это именно то что им нужно было! Навальный это Ельцин и Горбачёв вместе взятые, только сегодня. Ааа, забыл ещё про Билла Гейтса он тоже аплодирует! А вот Леша не забыл привести его в пример в своем фильме! Только забыл напомнить про его вакцинацию африканцев после которой они рожать перестали... А программу Навального вы не найдете потому что она не изменит ни чего кроме правителя, приватизация Чубайса по его мнению это не плохо и даже её нужно продолжить!!? И это только один пункт, но зато все показывает.

24.01.2021 11:15
- гость -

11:11
Примите таблетки, голубчик.

24.01.2021 11:18
- гость -

На сеансе фильма 18+:
-Почему дети были на просмотре фильма?
-Дети были в качестве зрителей

24.01.2021 11:28
- гость -

А программу Навального

зато есть в свободном доступе программа про 25 млн рабочих мест и прочие обещалки.

24.01.2021 11:50
Медведь-шатун

Народу нужен лидер, не вор из едра, не подстилка фсбэшная, а лидер, Навальный удобен всем...клоун для отвлечения.....

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