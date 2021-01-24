"Дети были в качестве зрителей". Омбудсмен об акции в поддержку Навального в Барнауле

На несогласованную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Барнауле дети пришли больше из любопытства, в качестве зрителей, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Мы на связи и с регионами. Где-то совсем не было митингов: в Ханты-Мансийском автономном округе, Еврейской автономной области, на Чукотке. Где-то все было спокойно, и дети пришли больше из-за любопытства, в качестве зрителей, например, Барнаул, Бурятия, Благовещенск", – цитирует ее сайт Радио Sputnik.

Омбудсмен отметила, что полицейские задерживали несовершеннолетних для последующей их передачи законным представителям. Например, в Москве были задержаны около 15 детей, но многих из них вскоре отпустили. Так же было и в регионах.

Напомним, несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального прошли в Барнауле, Бийске и других российских городах в субботу, 23 января. По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, в столице региона в акции участвовали две тысячи человек. Всего в крае задержали 29 участников протестов: 20 в Барнауле и девять – в Бийске.