"Дети были в качестве зрителей". Омбудсмен об акции в поддержку Навального в Барнауле

На несогласованную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Барнауле дети пришли больше из любопытства, в качестве зрителей, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
"Мы на связи и с регионами. Где-то совсем не было митингов: в Ханты-Мансийском автономном округе, Еврейской автономной области, на Чукотке. Где-то все было спокойно, и дети пришли больше из-за любопытства, в качестве зрителей, например, Барнаул, Бурятия, Благовещенск", – цитирует ее сайт Радио Sputnik.
Омбудсмен отметила, что полицейские задерживали несовершеннолетних для последующей их передачи законным представителям. Например, в Москве были задержаны около 15 детей, но многих из них вскоре отпустили. Так же было и в регионах.
Напомним, несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального прошли в Барнауле, Бийске и других российских городах в субботу, 23 января. По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, в столице региона в акции участвовали две тысячи человек. Всего в крае задержали 29 участников протестов: 20 в Барнауле и девять – в Бийске.
Комментарии
Навальный покусился на аудиторию солнцеликого, это он общается лично только с бестолковыми молодыми и довольными московскими пенсами...., с людьми 35 -55 не встречается, правда ему не нежна!!!!, Навальному похоже тоже....
Уберите с флага Овального и народа гораздо больше выйдет.
Соплякам уроки учить надо , а не по митингам шляться!
Старыый. - Паралич пальцев? и мозга? Хе-хе
"А Бори с Геной" что-то нет,наверное ещё из кпз не отпустили под надзор родителей?
Может хватит уже тему детей раскачивать.
Участники в основном 25-35 лет.
Даже пенсионеры явные были.
За единичные случаи несовершеннолетних, некоторые из которых с родителями были или реально просто мимо проходили, цепляться, конечно, интереснее. Просмотры же нужны и страшилки для родителей.
И глаз-алмаз впечатляет.
Реально все точно по виду определяют возраст человека и могут отличить 17-ти летнего подростка от 18 летнего совершеннолетнего?
Шваб, Сорос и Рокфеллер с того света аплодируют СТОЯ!!! Это именно то что им нужно было! Навальный это Ельцин и Горбачёв вместе взятые, только сегодня. Ааа, забыл ещё про Билла Гейтса он тоже аплодирует! А вот Леша не забыл привести его в пример в своем фильме! Только забыл напомнить про его вакцинацию африканцев после которой они рожать перестали... А программу Навального вы не найдете потому что она не изменит ни чего кроме правителя, приватизация Чубайса по его мнению это не плохо и даже её нужно продолжить!!? И это только один пункт, но зато все показывает.
Шваб, Сорос и Рокфеллер с того света аплодируют СТОЯ!!! Это именно то что им нужно было! Навальный это Ельцин и Горбачёв вместе взятые, только сегодня. Ааа, забыл ещё про Билла Гейтса он тоже аплодирует! А вот Леша не забыл привести его в пример в своем фильме! Только забыл напомнить про его вакцинацию африканцев после которой они рожать перестали... А программу Навального вы не найдете потому что она не изменит ни чего кроме правителя, приватизация Чубайса по его мнению это не плохо и даже её нужно продолжить!!? И это только один пункт, но зато все показывает.
Шваб, Сорос и Рокфеллер с того света аплодируют СТОЯ!!! Это именно то что им нужно было! Навальный это Ельцин и Горбачёв вместе взятые, только сегодня. Ааа, забыл ещё про Билла Гейтса он тоже аплодирует! А вот Леша не забыл привести его в пример в своем фильме! Только забыл напомнить про его вакцинацию африканцев после которой они рожать перестали... А программу Навального вы не найдете потому что она не изменит ни чего кроме правителя, приватизация Чубайса по его мнению это не плохо и даже её нужно продолжить!!? И это только один пункт, но зато все показывает.
11:11
Примите таблетки, голубчик.
На сеансе фильма 18+:
-Почему дети были на просмотре фильма?
-Дети были в качестве зрителей
А программу Навального
зато есть в свободном доступе программа про 25 млн рабочих мест и прочие обещалки.
Народу нужен лидер, не вор из едра, не подстилка фсбэшная, а лидер, Навальный удобен всем...клоун для отвлечения.....