Пенсионер погиб при пожаре в Барнауле

Тело пожилого человека обнаружили во время тушения пожара в частном жилом доме на барнаульском переулке Ядринцева. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, причиной возгорания послужили проблемы с газовым оборудованием. Чем они были вызваны, установят специалисты.

О подробностях происшествия сообщим позднее, когда появится точная информацию об обстоятельствах и последствиях пожара.

Ранее amic.ru писал, что из горящего здания вынесли трех девочек. Хозяйка квартиры получила ожоги.