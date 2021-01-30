В Барнауле загорелся дом, в котором находились дети

Фото: Вячеслав Кондаков / amic.ru

Пожар произошел во второй половине дня 30 января в баранульском доме №129, расположенном на переулке Ядринцева. Подробности происшествия рассказал корреспондент amic.ru.

К моменту прибытия пожарных жилое одноэтажное строение на нескольких хозяев горело открытым пламенем. В доме находились дети.

Спасатели вынесли из полыхающего здания троих девочек. О их состоянии пока ничего не известно. При возгорании пострадала и хозяйка жилья. У нее ожоги.

Огонь сильно повредил здание, в том числе и вторую его половину, где проживали соседи. "Только птичку успели спасти", — рассказали они.

Причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее amic.ru писал, что жительница Алтайского края вынесла из пожара больного мужа, который находился на аппарате искусственной вентиляции легких.