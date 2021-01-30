В Барнауле стартовала ночь бесплатного катания на коньках. Видео

Множество барнаульцев воспользовались возможностью совершенно бесплатно покататься на коньках в крупных барнаульских спортивных сооружениях.

В частности, свои двери открыли для всех желающих "Карандин-Арена" и "Титов-Арена". На записи с площадки последней видно, что отдыхающих очень много.

Мероприятие проходит в рамках акции "Спортивные выходные". Бесплатное катание продлится до 09:00.

Ранее amic.ru писал, что барнаульский зоопарк 31 января примет посетителей совершенно бесплатно. Таким образом сотрудники "Лесной сказки" благодарят медработников.