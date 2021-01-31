В Алтайском крае третий день ищут пропавшего подростка

В Рубцовске пропал 14-летний подросток. Его местонахождение неизвестно с 28 января, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Приметы несовершеннолетнего: рост 160 см, обычного телосложения, короткие коричневые волосы, зеленые глаза. На момент исчезновения на нем была зеленая куртка, темно-синие брюки, черные ботинки и шапка того же цвета. При себе имел черный рюкзак.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении юноши, просят сообщить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Для помощи в поисках можно связаться с инфоргом отряда по номеру 8-962-793-86-40.

Ранее amic.ru писал, что 17-летнюю жительницу Онгудайского района, пропавшую несколько дней назад, нашли в Барнауле. Девушка рассказала, что противоправных деяний против нее никто не совершал – она уехала в краевую столиу добровольно.