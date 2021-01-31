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Новости

С 1 февраля в Барнауле перекрывают мост на улице Челюскинцев

, ИА "Амител"
Объект признали аварийным еще в 2014 году

Фото: barnaul.org

С 1 февраля в Барнауле начинается реконструкция моста на улице Челюскинцев. На время работ переезд через реку Барнаулку будет перекрыт по всей ширине проезжей части.

Как пишет пресс-центр мэрии, работами займется Барнаульский ДСУ № 4. Всего на проведение ремонта выделено 87,8 млн рублей. Сам мост построен в 1970 году и с тех пор его ни разу не ремонтировали, а лишь заменяли перила. В 2014 году комиссия признала объект аварийным.

На время ремонтных работ изменится движение маршрута № 65 – его организуют по следующей схеме:

  • в прямом направлении (улица Солнечная Поляна – микрорайон Восточный): улица Загородная – улица Челюскинцев – улица Гоголя – проспект Красноармейский, разворот на улице Ползунова, затем по маршруту;
  • в обратном направлении (микрорайон Восточный – улица Солнечная Поляна): проспект Красноармейский – улица Ползунова – переулок Радищева – улица Гоголя – улица Челюскинцев – улица Загородная, далее по маршруту.

Напомним, что завершить работы планируют в ноябре 2021 года.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

31.01.2021 13:24
- гость -

Ура,

31.01.2021 13:49
- гость -

один фиг всё тонарами разобьют опять, что есть знак 10т, что нет, им все равно

31.01.2021 14:07
- гость -

С 70-х годов разбивают. Может всё дело в дорогах, под какие нагрузки их делают, а не в тех, кто ездит по ним?
Не могли подождать, пока старый мост доделают... Хоть бы пробок поменьше было

31.01.2021 14:55
Житель правого берега Оби

Какой идиот© это придумал???
Нет, сама идея правильная, но кто придумал это именно сейчас делать?
Откройте сначала старый мост, потом этот ремонтируйте, с 2014 года ездием на аварийнос мосту, ещё бы полгода поездил...
Ну или летом, когда по статистике машин меньше в городе.

31.01.2021 15:10
- гость -

Где комменты к

11:48
Полиция готовится к повторным
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