С 1 февраля в Барнауле перекрывают мост на улице Челюскинцев

Фото: barnaul.org

С 1 февраля в Барнауле начинается реконструкция моста на улице Челюскинцев. На время работ переезд через реку Барнаулку будет перекрыт по всей ширине проезжей части.

Как пишет пресс-центр мэрии, работами займется Барнаульский ДСУ № 4. Всего на проведение ремонта выделено 87,8 млн рублей. Сам мост построен в 1970 году и с тех пор его ни разу не ремонтировали, а лишь заменяли перила. В 2014 году комиссия признала объект аварийным.

На время ремонтных работ изменится движение маршрута № 65 – его организуют по следующей схеме:

в прямом направлении (улица Солнечная Поляна – микрорайон Восточный): улица Загородная – улица Челюскинцев – улица Гоголя – проспект Красноармейский, разворот на улице Ползунова, затем по маршруту;

в обратном направлении (микрорайон Восточный – улица Солнечная Поляна): проспект Красноармейский – улица Ползунова – переулок Радищева – улица Гоголя – улица Челюскинцев – улица Загородная, далее по маршруту.

Напомним, что завершить работы планируют в ноябре 2021 года.