Более трех тысяч человек уже посетили барнаульский зоопарк в день открытых дверей

Больше десятка мероприятий организовано в Барнауле в последний день января. Жители города и гости краевой столицы активно принимают в них участие – только барнаульский зоопарк на данный момент посетили более трех тысяч человек.

Как пишет Telegram-канал "Ленина, 59", общественные спортивные и познавательные мероприятия на открытом воздухе проходят по всему Барнаулу – на площади Мира, возле студенческого общежития АГУ, в барнаульском зоопарке и в других местах.

Как ранее сообщил amic.ru, барнаульский зоопарк 31 января решил поблагодарить медработников, работающих во время пандемии коронавируса, и открыл бесплатный вход для всех желающих.

Напомним, что в ночь с 30 на 31 января "Карандин-Арена" и "Титов-Арена" устроили ночь бесплатных катаний для всех жалеющих. Сотни барнаульцев воспользовались этой возможностью и посетили учреждения.