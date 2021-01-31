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Более трех тысяч человек уже посетили барнаульский зоопарк в день открытых дверей

, ИА "Амител"
По всему городу проходят спортивные и познавательные мероприятия
Фото: vk.com/zoo_22

Фото: vk.com/zoo_22

Больше десятка мероприятий организовано в Барнауле в последний день января. Жители города и гости краевой столицы активно принимают в них участие – только барнаульский зоопарк на данный момент посетили более трех тысяч человек.

Как пишет Telegram-канал "Ленина, 59", общественные спортивные и познавательные мероприятия на открытом воздухе проходят по всему Барнаулу – на площади Мира, возле студенческого общежития АГУ, в барнаульском зоопарке и в других местах.

Как ранее сообщил amic.ru, барнаульский зоопарк 31 января решил поблагодарить медработников, работающих во время пандемии коронавируса, и открыл бесплатный вход для всех желающих.

Напомним, что в ночь с 30 на 31 января "Карандин-Арена" и "Титов-Арена" устроили ночь бесплатных катаний для всех жалеющих. Сотни барнаульцев воспользовались этой возможностью и посетили учреждения.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

31.01.2021 13:58
- гость -

А про полицаев комментарии закрыли - хотя им полезно было бы ознакомиться!!!

31.01.2021 14:41
- гость -

К рядовым сотрудникам полиции тоже есть сочувствие: вместо нормального отдыха в выходной с семьёй, с детьми и так далее их тупые, жадные и злобные начальнички заставили целый день мёрзнуть на морозе и устроить полную дезорганизацию жизни в городе. Но жалости к ним нет - они сами выбрали свою службу. Такого бардака, как сегодня, я не видел за 60 лет своей жизни. Позор власти! А губернатор показал,что он просто пешка в руках Москвы. Сегодня здесь было прямое управление со стороны главного жулика и главвора.

31.01.2021 15:20
Иsтина

31.01.2021 14:41
- гость -

В Самой Демократичной Стране мира к вам бы уже нагрянули сотрудники ФБР и отправили б жрать баланду лет на 10 с нигерами и мексиканцами.
А у нас Сами Знаете Кто очень добрый. и это его минус.

31.01.2021 15:25
- гость -

Глупые еросы. Они бы ещё гречку бы пачками раздавать стали в надежде что люди вместо митинга пойдут к ним.

31.01.2021 15:28
- гость -

31.01.2021 15:20
Иsтина
Вы постоянно приводите в пример другие страны, а сами дальше Ребрихи от Барнаула не отъезжали. Может, встанете с дивана, пойдете работать, скопите денег на путешествие. Съездите за рубеж. Тогда вам кто-нибудь поверит. А так...жалкое вы существо!

31.01.2021 15:29
- гость -

31.01.2021 14:41
- гость -

Ловко вы с больной головы на здоровую валите! Те, кто организует эти несанкционированные сборища , и есть виновники дезорганизации жизни и беспорядков на улицах!

31.01.2021 15:30
- гость -

31.01.2021 15:25
- гость -
Гречка была бы не лишней. Кое у кого январская пенсия закончилась.

31.01.2021 15:31
- гость -

А про полицаев комментарии закрыли.
-------------

Да чтобы народ не высказывал негодования по поводу того что на наши налоги не только строят дворцы, но и содержат кучу бандитов-бездельников.

31.01.2021 15:32
- гость -

А так...жалкое вы существо!
------------

Таких существ в телевизором вместо головы пол страны.

31.01.2021 15:33
- гость -

31.01.2021 15:25
- гость -

Факт: сегодня по сравнению с жалкой кучкой "шествующих" в центре, в зоопарк пришли тысячи людей. Вот и делайте выводы, что надо людям, и не пытайтесь впредь выходные портить!

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