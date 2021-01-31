Более трех тысяч человек уже посетили барнаульский зоопарк в день открытых дверей

Больше десятка мероприятий организовано в Барнауле в последний день января. Жители города и гости краевой столицы активно принимают в них участие – только барнаульский зоопарк на данный момент посетили более трех тысяч человек.
Как пишет Telegram-канал "Ленина, 59", общественные спортивные и познавательные мероприятия на открытом воздухе проходят по всему Барнаулу – на площади Мира, возле студенческого общежития АГУ, в барнаульском зоопарке и в других местах.
Как ранее сообщил amic.ru, барнаульский зоопарк 31 января решил поблагодарить медработников, работающих во время пандемии коронавируса, и открыл бесплатный вход для всех желающих.
Напомним, что в ночь с 30 на 31 января "Карандин-Арена" и "Титов-Арена" устроили ночь бесплатных катаний для всех жалеющих. Сотни барнаульцев воспользовались этой возможностью и посетили учреждения.
Комментарии
А про полицаев комментарии закрыли - хотя им полезно было бы ознакомиться!!!
К рядовым сотрудникам полиции тоже есть сочувствие: вместо нормального отдыха в выходной с семьёй, с детьми и так далее их тупые, жадные и злобные начальнички заставили целый день мёрзнуть на морозе и устроить полную дезорганизацию жизни в городе. Но жалости к ним нет - они сами выбрали свою службу. Такого бардака, как сегодня, я не видел за 60 лет своей жизни. Позор власти! А губернатор показал,что он просто пешка в руках Москвы. Сегодня здесь было прямое управление со стороны главного жулика и главвора.
31.01.2021 14:41
- гость -
В Самой Демократичной Стране мира к вам бы уже нагрянули сотрудники ФБР и отправили б жрать баланду лет на 10 с нигерами и мексиканцами.
А у нас Сами Знаете Кто очень добрый. и это его минус.
Глупые еросы. Они бы ещё гречку бы пачками раздавать стали в надежде что люди вместо митинга пойдут к ним.
31.01.2021 15:20
Иsтина
Вы постоянно приводите в пример другие страны, а сами дальше Ребрихи от Барнаула не отъезжали. Может, встанете с дивана, пойдете работать, скопите денег на путешествие. Съездите за рубеж. Тогда вам кто-нибудь поверит. А так...жалкое вы существо!
31.01.2021 14:41
- гость -
Ловко вы с больной головы на здоровую валите! Те, кто организует эти несанкционированные сборища , и есть виновники дезорганизации жизни и беспорядков на улицах!
31.01.2021 15:25
- гость -
Гречка была бы не лишней. Кое у кого январская пенсия закончилась.
А про полицаев комментарии закрыли.
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Да чтобы народ не высказывал негодования по поводу того что на наши налоги не только строят дворцы, но и содержат кучу бандитов-бездельников.
А так...жалкое вы существо!
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Таких существ в телевизором вместо головы пол страны.
31.01.2021 15:25
- гость -
Факт: сегодня по сравнению с жалкой кучкой "шествующих" в центре, в зоопарк пришли тысячи людей. Вот и делайте выводы, что надо людям, и не пытайтесь впредь выходные портить!