Врач-невролог призвал россиян не терпеть головные боли

Врач-невролог Павел Бранд на радио Sputnik рассказал о том, что головные боли могут быть симптомом серьезных заболеваний. По словам специалиста, если вам часто приходиться глушить боль медикаментами — нужно обратиться к врачу.

"Даже если вы принимаете обезболивающие препараты больше трех дней подряд, это уже не очень здорово, а если больше 15 дней в месяц — точно необходимо обратиться к врачу. До хронической головной боли лучше не доводить", — сказал медик.

Он подчеркнул, что универсальных препаратов от болей не существует и в случае частых проблем нужно обратиться к врачу, который подберет вам подходящее лекарство.

Ранее amic.ru писал о том, что дефицит витамина D может привести к размягчению костей, из-за чего снижается прочность костной ткани. Это может стать причиной сильных болей.