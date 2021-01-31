МВД: 85 человек задержали на несанкционированной акции в Барнауле

По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, в несанкционированной акции в Барнауле приняли участие 250 человек. Об этом сообщает телеграм-канал "Ленина 59".

"В территориальные отделы полиции были доставлены 85 граждан", — говорится в сообщении.

Ранее amic.ru писал о том, что повторная несанкционированная акция протеста, организованная сторонниками арестованного оппозиционера Алексея Навального, прошла в Барнауле. Порядка 100 человек собрались на площади Советов, однако митингующих буквально окружили сотрудники полиции.

Собравшиеся на митинг люди стояли неподалеку от памятника Ленину, но вскоре из автобусов вышли снаряженные щитами силовики и окружили толпу. После этого протестующие начали расходиться и митинг закончился.