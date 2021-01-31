Полицейских больше, чем людей. Фоторепортаж с незаконных "гуляний" в Барнауле

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Повторная несанкционированная акция протеста, организованная сторонниками арестованного оппозиционера Алексея Навального, проходит в Барнауле. Порядка 100 человек собрались на площади Советов, однако митингующих буквально окружили сотрудники полиции.

Как сообщает корреспондент amic.ru, площадь Советов и прилежащая часть проспекта Ленина оцеплены полицейскими, а сотрудники ГИБДД регулируют проезд по участку. Собравшиеся на митинг люди стояли неподалеку от памятника Ленину, но вскоре из автобусов вышли снаряженные щитами силовики, которые окружили толпу. После этого протестующие начали расходиться.

При этом полицейских на площади оказалось больше, чем митингующих – в районе акции находится порядка 20 автобусов с сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, подготовка сотрудников полиции к мероприятию началась еще утром 31 января. Полицейские оцепили парковку возле ЦУМа, а после установили металлические заграждения по обоим сторонам проспекта Ленина. По информации Telegram-каналов на дверях торгового центра вывесили объявление, что 31 января он закрыт "по техническим причинам".

Как ранее сообщал amic.ru, 23 января жители Барнаула собрались на собрались на первой несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Барнауле. Причиной народных волнений стало задержание политика после его приезда в Россию и выпуск видео, в котором рассказывается о якобы принадлежащем президенту РФ Владимиру Путину "дворце".

Тогда по оценкам регионального ГУ МВД в "гуляниях" приняли участие около 2 тыс. человек. Митингующие прошлись по проспекту Ленина до площади Свободы, однако на пересечении с улицей Анатолия силовики перекрыли дорогу.

Сотрудники полиции начали разгонять людей. В этот момент из толпы кто-то бросил несколько снежков в правоохранителей, после чего начались задержания. Всего по информации проекта "ОВД-Инфо" в Алтайском крае задержали 29 человек, однако некоторые источники сообщали о большем количестве задержанных. В частности полицейские задержали 16 несовершеннолетних, большинство из которых подростки 14-16 лет.