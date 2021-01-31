Онколог Минздрава рассказал о самых распространенных видах рака у мужчин и женщин

Гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал о том, какие виды рака являются наиболее распространенными у мужчин и женщин.

"Если говорить о градации такой неприятной, то у мужчин это болезни трахеи и бронхов, предстательная железа на втором месте, рак кожи достаточно часто, четвертое место желудок, пятое место — ободочная кишка. А у женщин это рак молочной железы, на втором месте кожа, на третьем месте тело матки, четвертое место — ободочная кишка", — сказал специалист.

Он также добавил, что развитие рака обусловлено генетикой только в 15-20 процентах случаев. В остальном все зависит от образа жизни человека, пишет ТАСС.

Ранее amic.ru писал о том, что врачи назвали рубцы на ладонях одним из первых симптомов рака. Согласно мнению онкологов, около 90% случаев рубцевания ладоней связано с внутренними злокачественными новообразованиями.