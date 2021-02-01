Более 70 единиц техники задействовали в уборке снега в Барнауле

До 72 единиц спецтехники убирают снег с дорог Барнаула в понедельник, 1 февраля. Подходы к пешеходным переходам, остановки и лестничные марши вручную очищают 99 дворников и 39 грузчиков, сообщает пресс-служба мэрии.
Там добавили, что за прошедшую ночь с улиц краевого центра вывезли более 4,32 тыс. кубических метров снега. На линии работали 118 снегоуборочных машин, в том числе 23 – наемных.
"Снег вывозили с проспектов Социалистического, участков улиц Кирова, Советской Армии, Попова, Г. Исакова, Ядринцева, Челюскинцев, 5-й Западной, Воровского, проезда Канатного", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в январе 2021 года краевые и городские власти приобрели 21 единицу зимней техники на 89 млн рублей. Автопарк пополнился коммунальными дорожными машинами, автогрейдерами, тракторами и погрузчиками.
Комментарии
Почистите пожалуйста ул. Шевченко от Ядринцева до Челюскинцев
А где вчерашние ребята студенты с лопатами?
1.02.2021 13:14
- гость -
В отличие от вас учиться пошли
1.02.2021 13:12
Иван
А с каких это пор Амик принимает заявки на очистку улиц.
все меьше и меьше техники. она тает чтоли? то было 120 ...потом 80. щас уже 70 . так в итоге и дойдут до реальных цифр..... 3 машины и 2 трактора на весь город )))))