Более 70 единиц техники задействовали в уборке снега в Барнауле

До 72 единиц спецтехники убирают снег с дорог Барнаула в понедельник, 1 февраля. Подходы к пешеходным переходам, остановки и лестничные марши вручную очищают 99 дворников и 39 грузчиков, сообщает пресс-служба мэрии.

Там добавили, что за прошедшую ночь с улиц краевого центра вывезли более 4,32 тыс. кубических метров снега. На линии работали 118 снегоуборочных машин, в том числе 23 – наемных.

"Снег вывозили с проспектов Социалистического, участков улиц Кирова, Советской Армии, Попова, Г. Исакова, Ядринцева, Челюскинцев, 5-й Западной, Воровского, проезда Канатного", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года краевые и городские власти приобрели 21 единицу зимней техники на 89 млн рублей. Автопарк пополнился коммунальными дорожными машинами, автогрейдерами, тракторами и погрузчиками.