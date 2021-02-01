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Новости

Силовики не смогли объяснить привлечение машин медиков для задержаний в Барнауле

, ИА "Амител"
Автомобиль медицинской службы попал в объектив камеры журналиста
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Сотрудники правоохранительных органов в Барнауле не смогли объяснить, кто и зачем использовал автомобили со знаком "Медслужба" и изображением красного креста при задержании участников несанкционированной акции 31 января. Об этом пишет "Банкфакс".

В Сети расходятся видеозаписи, на которых видно, что подобные автомобили в Барнауле использовали при задержании некоторых участников акции и свидетелей. Например, УАЗ с красным крестом и надписью "Медслужба" попал на видео, которое снял мужчина с бейджем сотрудника сетевого издания RusNews. Из автомобиля выбежал человек в каске и бронежилете, схватил журналиста и затащил его в машину.

"Позже перед ним извинились и отпустили. Сказали, что произошла ошибка", – уточнили в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Что это был за автомобиль, выяснить не удалось. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю Светланы Ляпуновой, полиция не использовала спецтехнику медслужбы. В пресс-службе Росгвардии по региону комментировать отказались, сославшись на то, что сведения по несанкционированному митингу предоставляет МВД.

Также издание отмечает, что задерживать участников акции 31 января в Барнауле силовикам помогали некие товарищи "в штатском и без опознавательных знаков". В пресс-службе ГУ МВД отказались отвечать на вопросы о том, что это за люди и какие полномочия они имели.

Напомним, по информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, в несанкционированной акции протеста в Барнауле приняли участие 250 человек, из которых 85 были задержаны.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.02.2021 13:52
- гость -

Хорошо, что хотя бы не спецперевозка.

1.02.2021 13:53
- гость -

Да это обычные бандиты незаконно использующие имущество купленное на наши налоги.

1.02.2021 13:57
гость

задерживать участников акции 31 января в Барнауле силовикам помогали некие товарищи "в штатском и без опознавательных знаков"

Антинавльщики?

1.02.2021 14:01
-гость-

история ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков- В. Ключевский

1.02.2021 14:04
Санёк

А зачем тогда содержать этих дормоедов (и пресс службу в частности), которые никак не комментируют свои незаконные действия?

1.02.2021 14:06
Гость

Чтобы меньше народу пошло на незаконные митинги власти города устроили бесплатные гуляния, катки, зоопарки, оттянув туда львиную долю предполагаемых участников.

Все правильно!!!

1.02.2021 14:09
гость

Пресс-службу содержат, чтобы комментировать незаконные действия навальнят

1.02.2021 14:09
- гость -

Полицаям разрешили не представляться
"при необходимости пресечения преступления или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц"
Теперь мы все "верблюды" и в путинском суде не сможем доказать обратное.

1.02.2021 14:10
гость

Гость 14:06
все сразу Роттенберга полюбили вот и не пришли

1.02.2021 14:10
гость

Также издание отмечает, что задерживать участников акции 31 января в Барнауле силовикам помогали некие товарищи "в штатском и без опознавательных знаков".

это вообще трэш

то есть, завтра к любому человеку подойдет не опознанное тело, скажет я внештатный сотрудник, пройдемте и человек должен подчиниться? это что вообще происходит?

1.02.2021 14:17
- гость -

Теперь мы все "верблюды"

за себя говори.

1.02.2021 14:18
- гость -

Если они с ноги бьют в живот пожилых женщин, то прятаться в машинах со знаками красного креста для них в порядке вещей...

1.02.2021 14:26
- гость -

А почему кто-то кому-то должен что-тот объяснять. Часть работы спецслужб всегда была и будет засекречена.Так что, навальнята-хомячки, тряситесь, если вы думаете, что ваши подлости никто не видит, ошибаетесь, за вами могут наблюдать и из такси, и из аварийки, и т.д и т.п.Всё будет зафиксировано, и всему будет дана оценка. А то за спиной ГЕРОИ, а как домой приходят, так "дяденька, извините, я не знал, я думал будет весело, а оно вон как" и слёзы крокодиловы...

1.02.2021 14:28
- гость -

то есть, завтра к любому человеку подойдет не опознанное тело, скажет я внештатный сотрудник, пройдемте и человек должен подчиниться? это что вообще происходит?

К тебе хоть раз, за всю твою никчемную жизнь, кто то подходил и просил пройти? Чо ты ноешь? (с)

1.02.2021 14:38
гость

дяденька, извините, я не знал, я думал будет весело

Ну так то весело. И в сети потом есть что обсудить

1.02.2021 14:40
- гость -

"К тебе хоть раз, за всю твою никчемную жизнь, кто то подходил и просил пройти? Чо ты ноешь? (с)"
-----
Вчера даже никто не просил пройти. Просто хватали случайных людей на улице. Псы.

1.02.2021 14:41
-гость-

каддафи и чаушеску тоже не знали, что будет весело

1.02.2021 14:42
- гость -

Просто хватали случайных людей на улице.

ох уж эти сказочки. ох уж эти сказочники...

1.02.2021 14:45
- гость -

Если они с ноги бьют в живот пожилых женщин, то прятаться в машинах со знаками красного креста для них в порядке вещей...

Пожилая женщина неплохо заработала)

1.02.2021 14:47
- гость -


1.02.2021 14:28
- гость -
Ваш вопрос был адресован не мне, но я скажу. Вчера, площадь была открыта. Пока я по ней шел, ее по периметру окружили силовики, в итоге я оказался внутри. Подойдя к полицейским сказал, что иду по делам, но меня не выпускали из оцепления. Назвать причину ограничения моих конституционных прав силовики не смогли. Попробовал выйти в другом месте, впереди меня встал полицейский и начал метаться как путин в проруби перекрывая мне выход! У меня имеется видеозапись, где я четко говорю, что я не митингующий, а просто иду по делам! Ситуация такая, что силовики меня принудительно заставляли присутствовать на митинге. И после всего Вы будите что то говорить про честность и соблюдение законов полицией???

1.02.2021 14:48
- гость -


1.02.2021 14:45
- гость -
Ну а почему бы и нет, раз силовик умом не блещет!

1.02.2021 14:48
гость

А Си Дзиньпин и сейчас знает, что будет весело. Даже Макрон весело глаза митингующим выбивал, до сих пор смеется, вспоминая. А король Саудовской Аравии недовольных весело расчленяет. Кто то может весело выбивать глаза митингующим, кто то нет

1.02.2021 14:50
- гость -

14:47, а кто вам сказал что это силовики? Они же точно в масках были и без жетонов. Обычный бандитский ихтамнет.

1.02.2021 14:54
гость

Пропиндосских спонсоров навальнят тоже нет. Вроде должны быть, но ихтамнет

1.02.2021 14:58
- гость -

Так значит власть все же боится народа!!! Значит понимает, что люди озлоблены и ограблены до предела!

1.02.2021 15:07
-гость-

гость 14:48
у Си Дзинпина экономика 15% мирового ВВП, у Макрона пособие по безработице 1000-1500 ЕВРО, пособие по безработице в Саудовской Аравии 2000 риалов на наши деньги это 40 т.р.)) еще вопросы будут?

1.02.2021 15:09
- гость -

Сотрудники правоохранительных органов в Барнауле не смогли объяснить, кто и зачем использовал автомобили со знаком "Медслужба" и изображением красного креста при задержании участников несанкционированной акции 31 января.

ну дык скорее всего поступила команда задействовать весь транспорт - и вотЬ кто-то проявил непомерное рвение)))

1.02.2021 15:15
- гость -

Дело в том,что власть действует как во время войны, а простые люди мирно, мирно и только мирно. А на войне любые методы для победы хороши.

1.02.2021 15:31
в теме

Автомобили УАЗ 396295, на которых 31 января работали мобильные группы задержания, с госномерами Н526НМ22, Н681СВ22, А612ЕО122, принадлежат ФКУЗ Медико-санитарная часть МВД по Алтайскому краю.

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