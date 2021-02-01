Силовики не смогли объяснить привлечение машин медиков для задержаний в Барнауле

Сотрудники правоохранительных органов в Барнауле не смогли объяснить, кто и зачем использовал автомобили со знаком "Медслужба" и изображением красного креста при задержании участников несанкционированной акции 31 января. Об этом пишет "Банкфакс".
В Сети расходятся видеозаписи, на которых видно, что подобные автомобили в Барнауле использовали при задержании некоторых участников акции и свидетелей. Например, УАЗ с красным крестом и надписью "Медслужба" попал на видео, которое снял мужчина с бейджем сотрудника сетевого издания RusNews. Из автомобиля выбежал человек в каске и бронежилете, схватил журналиста и затащил его в машину.
"Позже перед ним извинились и отпустили. Сказали, что произошла ошибка", – уточнили в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Что это был за автомобиль, выяснить не удалось. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю Светланы Ляпуновой, полиция не использовала спецтехнику медслужбы. В пресс-службе Росгвардии по региону комментировать отказались, сославшись на то, что сведения по несанкционированному митингу предоставляет МВД.
Также издание отмечает, что задерживать участников акции 31 января в Барнауле силовикам помогали некие товарищи "в штатском и без опознавательных знаков". В пресс-службе ГУ МВД отказались отвечать на вопросы о том, что это за люди и какие полномочия они имели.
Напомним, по информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, в несанкционированной акции протеста в Барнауле приняли участие 250 человек, из которых 85 были задержаны.
Комментарии
Хорошо, что хотя бы не спецперевозка.
Да это обычные бандиты незаконно использующие имущество купленное на наши налоги.
задерживать участников акции 31 января в Барнауле силовикам помогали некие товарищи "в штатском и без опознавательных знаков"
Антинавльщики?
история ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков- В. Ключевский
А зачем тогда содержать этих дормоедов (и пресс службу в частности), которые никак не комментируют свои незаконные действия?
Чтобы меньше народу пошло на незаконные митинги власти города устроили бесплатные гуляния, катки, зоопарки, оттянув туда львиную долю предполагаемых участников.
Все правильно!!!
Пресс-службу содержат, чтобы комментировать незаконные действия навальнят
Полицаям разрешили не представляться
"при необходимости пресечения преступления или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц"
Теперь мы все "верблюды" и в путинском суде не сможем доказать обратное.
Гость 14:06
все сразу Роттенберга полюбили вот и не пришли
Также издание отмечает, что задерживать участников акции 31 января в Барнауле силовикам помогали некие товарищи "в штатском и без опознавательных знаков".
это вообще трэш
то есть, завтра к любому человеку подойдет не опознанное тело, скажет я внештатный сотрудник, пройдемте и человек должен подчиниться? это что вообще происходит?
Теперь мы все "верблюды"
за себя говори.
Если они с ноги бьют в живот пожилых женщин, то прятаться в машинах со знаками красного креста для них в порядке вещей...
А почему кто-то кому-то должен что-тот объяснять. Часть работы спецслужб всегда была и будет засекречена.Так что, навальнята-хомячки, тряситесь, если вы думаете, что ваши подлости никто не видит, ошибаетесь, за вами могут наблюдать и из такси, и из аварийки, и т.д и т.п.Всё будет зафиксировано, и всему будет дана оценка. А то за спиной ГЕРОИ, а как домой приходят, так "дяденька, извините, я не знал, я думал будет весело, а оно вон как" и слёзы крокодиловы...
то есть, завтра к любому человеку подойдет не опознанное тело, скажет я внештатный сотрудник, пройдемте и человек должен подчиниться? это что вообще происходит?
К тебе хоть раз, за всю твою никчемную жизнь, кто то подходил и просил пройти? Чо ты ноешь? (с)
дяденька, извините, я не знал, я думал будет весело
Ну так то весело. И в сети потом есть что обсудить
"К тебе хоть раз, за всю твою никчемную жизнь, кто то подходил и просил пройти? Чо ты ноешь? (с)"
-----
Вчера даже никто не просил пройти. Просто хватали случайных людей на улице. Псы.
каддафи и чаушеску тоже не знали, что будет весело
Просто хватали случайных людей на улице.
ох уж эти сказочки. ох уж эти сказочники...
Если они с ноги бьют в живот пожилых женщин, то прятаться в машинах со знаками красного креста для них в порядке вещей...
Пожилая женщина неплохо заработала)
1.02.2021 14:28
- гость -
Ваш вопрос был адресован не мне, но я скажу. Вчера, площадь была открыта. Пока я по ней шел, ее по периметру окружили силовики, в итоге я оказался внутри. Подойдя к полицейским сказал, что иду по делам, но меня не выпускали из оцепления. Назвать причину ограничения моих конституционных прав силовики не смогли. Попробовал выйти в другом месте, впереди меня встал полицейский и начал метаться как путин в проруби перекрывая мне выход! У меня имеется видеозапись, где я четко говорю, что я не митингующий, а просто иду по делам! Ситуация такая, что силовики меня принудительно заставляли присутствовать на митинге. И после всего Вы будите что то говорить про честность и соблюдение законов полицией???
1.02.2021 14:45
- гость -
Ну а почему бы и нет, раз силовик умом не блещет!
А Си Дзиньпин и сейчас знает, что будет весело. Даже Макрон весело глаза митингующим выбивал, до сих пор смеется, вспоминая. А король Саудовской Аравии недовольных весело расчленяет. Кто то может весело выбивать глаза митингующим, кто то нет
14:47, а кто вам сказал что это силовики? Они же точно в масках были и без жетонов. Обычный бандитский ихтамнет.
Пропиндосских спонсоров навальнят тоже нет. Вроде должны быть, но ихтамнет
Так значит власть все же боится народа!!! Значит понимает, что люди озлоблены и ограблены до предела!
гость 14:48
у Си Дзинпина экономика 15% мирового ВВП, у Макрона пособие по безработице 1000-1500 ЕВРО, пособие по безработице в Саудовской Аравии 2000 риалов на наши деньги это 40 т.р.)) еще вопросы будут?
Сотрудники правоохранительных органов в Барнауле не смогли объяснить, кто и зачем использовал автомобили со знаком "Медслужба" и изображением красного креста при задержании участников несанкционированной акции 31 января.
ну дык скорее всего поступила команда задействовать весь транспорт - и вотЬ кто-то проявил непомерное рвение)))
Дело в том,что власть действует как во время войны, а простые люди мирно, мирно и только мирно. А на войне любые методы для победы хороши.
Автомобили УАЗ 396295, на которых 31 января работали мобильные группы задержания, с госномерами Н526НМ22, Н681СВ22, А612ЕО122, принадлежат ФКУЗ Медико-санитарная часть МВД по Алтайскому краю.