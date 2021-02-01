Силовики не смогли объяснить привлечение машин медиков для задержаний в Барнауле

Сотрудники правоохранительных органов в Барнауле не смогли объяснить, кто и зачем использовал автомобили со знаком "Медслужба" и изображением красного креста при задержании участников несанкционированной акции 31 января. Об этом пишет "Банкфакс".

В Сети расходятся видеозаписи, на которых видно, что подобные автомобили в Барнауле использовали при задержании некоторых участников акции и свидетелей. Например, УАЗ с красным крестом и надписью "Медслужба" попал на видео, которое снял мужчина с бейджем сотрудника сетевого издания RusNews. Из автомобиля выбежал человек в каске и бронежилете, схватил журналиста и затащил его в машину.

"Позже перед ним извинились и отпустили. Сказали, что произошла ошибка", – уточнили в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Что это был за автомобиль, выяснить не удалось. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю Светланы Ляпуновой, полиция не использовала спецтехнику медслужбы. В пресс-службе Росгвардии по региону комментировать отказались, сославшись на то, что сведения по несанкционированному митингу предоставляет МВД.

Также издание отмечает, что задерживать участников акции 31 января в Барнауле силовикам помогали некие товарищи "в штатском и без опознавательных знаков". В пресс-службе ГУ МВД отказались отвечать на вопросы о том, что это за люди и какие полномочия они имели.

Напомним, по информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, в несанкционированной акции протеста в Барнауле приняли участие 250 человек, из которых 85 были задержаны.