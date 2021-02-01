Барнаул вошел в топ-20 по задержаниям на несанкционированных митингах

Барнаул замкнул двадцатку городов России, где задержали больше всего людей на несанкционированных акциях протеста 31 января, сообщает "ОВД-Инфо".

С большим отрывом по этому показателю лидируют Москва и Санкт-Петербург, где в автозаках побывали 1653 и 1159 человек соответственно.

Пятерку замкнули Красноярск (194 человека), Нижний Новгород (182) и Тверь (124). Из сибирских городов в двадцатку попали также Новосибирск (103) и Новокузнецк (90), а Иркутск (32) расположился на 21-м месте.

Общее число задержанных на воскресных акциях протеста по России превысило 5 тысяч человек.

Стоит отметить, что, согласно официальным данным пресс-службы МВД России по Алтайскому краю, в регионе задержано 85 человек. Общее же число участников несанкционированного митинга составило около 250 человек, утверждают в полиции.