Барнаул замкнул двадцатку городов России, где задержали больше всего людей на несанкционированных акциях протеста 31 января, сообщает "ОВД-Инфо".
С большим отрывом по этому показателю лидируют Москва и Санкт-Петербург, где в автозаках побывали 1653 и 1159 человек соответственно.
Пятерку замкнули Красноярск (194 человека), Нижний Новгород (182) и Тверь (124). Из сибирских городов в двадцатку попали также Новосибирск (103) и Новокузнецк (90), а Иркутск (32) расположился на 21-м месте.
Общее число задержанных на воскресных акциях протеста по России превысило 5 тысяч человек.
Стоит отметить, что, согласно официальным данным пресс-службы МВД России по Алтайскому краю, в регионе задержано 85 человек. Общее же число участников несанкционированного митинга составило около 250 человек, утверждают в полиции.
Комментарии
Надо признать на полицаев денег не пожалели. Их было много, в отличной новой экипировки, вооружённых по последнему слову техники.
я так понимаю , задержали всех , кто приплелся?
надо же было результат работы показать..
фу
Барнаул вошел в топ-20 по задержаниям на несанкционированных митингах
Так Барнаул в топ-20 по количеству населения
ну как так? операция зоопарк не сработала? )
интересно, какова реакция людей, которых отправили снег убирать или вроде того. повышает лояльность?)
Ну когда то царя так же защищали, но увы.., это его не спасло!
Сколько в Мск жителей, а сколько в Брн?
Ну а так то местные полицейские молодцы - спасли неокрепших детей от Навального.
ну как так? операция зоопарк не сработала? )
наоборот сработала - без нее попали бы в 10-ку )))
перестарались, надо же было оправдать то, что полицейских в такую морозяку вывели на порядок больше, чем митингующих
1.02.2021 14:56
- гость -
А что, Навальный нападал на детей? А что делают дети в "крестах"? Навальный же под арестом... Видимо у вас бред... сходите к врачу, а то скоро и белочки к вам приходить начнут, а там и до чертей не далеко...