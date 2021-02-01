Почти 100 снегоуборочных машин будут чистить дороги Барнаула в ночь на 2 февраля

94 спецмашины будут убирать снег с дорог Барнаула в ночь на вторник, 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Сегодня планируется вывоз снега с участков улиц Гоголя, Чудненко, Мамонтова, Челюскинцев, Шукшина, Малой Попова и других", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем на улицах краевой столицы работают до 72 единиц снегоуборочной техники. Помимо этого, 99 дворников и 39 грузчиков вручную очищают подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и лестничные марши.