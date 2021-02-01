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СК возбудил дело из-за гибели пенсионера при пожаре в частном доме в Барнауле

, ИА "Амител"
По версии следователей, сотрудники газовой службы не до конца отремонтировали газовое оборудование в жилище
Фото: Вячеслав Кондаков / amic.ru

Фото: Вячеслав Кондаков / amic.ru

Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по факту гибели 80-летнего мужчины при пожаре в частном доме на переулке Ядринцева в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что дело завели по признакам преступления, предусмотренного статьей "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека".

По данным следствия, днем 30 января работники аварийно-ремонтной службы "Алайкрайгазсервиса" были в доме пенсионера и не до конца отремонтировали газовое оборудование. "В результате действий сотрудников газовой службы, произошел хлопок газо-воздушной смеси и возгорание дома, повлекшие смерть 80-летнего мужчины", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Расследование продолжается.

Напомним, что в результате пожара в этом доме также пострадала женщина. У нее диагностировали ожоги.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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