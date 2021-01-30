В МЧС раскрыли подробности пожара в доме на Ядринцева в Барнауле

Пожар в барнаульском частном доме, расположенном в переулке Ядринцева, полностью потушен, рассказали amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"Повреждены стены, кровля, внутри дома, — уточнили в ведомстве. — Пожарным удалось спасти вторую половину дома".

Горение полностью ликвидировали в 18:00, после чего произвели проливку конструкции.

В результате пожара один человек погиб. Пострадала женщина. У нее диагностировали ожоги.

На момент прибытия спасателей детей в доме не было. Ранее amic.ru писал, что из горящего строения вынесли трех девочек.