Более миллиарда рублей направят на строительство школ в Алтайском крае в 2021 году

В 2021 году в Алтайском крае продолжается строительство восьми школ. Также начнут возводить еще две школы: в селе Повалиха и в селе Покровка.
"Открытие каждой новой школы – это эпохальное событие для каждого района и для края в целом. Новые школы – радость для детей, родителей и педагогов, а значит, и учеба там будет более интересной и результативной", – подчеркнул глава регионального Минобрнауки Максим Костенко.
На строительство объектов в 2021 году направят более миллиарда рублей.
Ранее amic.ru писал о том, что почти 8,5 млн рублей выделят из федерального бюджета на капитальный ремонт Прутской школы Павловского района, которая состоит из двух корпусов.
Комментарии
Напомню, более миллиарда уже потратили на художественный музей в Барнауле. Работы уже ведутся
Сколько еще школ Костенко успеет закрыть тихой сапой? Счет уже и так идет на десятки! И как его министерство решает вопросы со ставшим уже хроническим жульничеством в начислении зарплат учителям? И что там у нас с анонсированным им очередным переходом школ в феврале на дистант? Вот об этом бы рассказал! Но об этих вещах говорить он стесняется!
А этот дешевый пиар надоел уже.