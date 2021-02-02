Более миллиарда рублей направят на строительство школ в Алтайском крае в 2021 году

В 2021 году в Алтайском крае продолжается строительство восьми школ. Также начнут возводить еще две школы: в селе Повалиха и в селе Покровка.

"Открытие каждой новой школы – это эпохальное событие для каждого района и для края в целом. Новые школы – радость для детей, родителей и педагогов, а значит, и учеба там будет более интересной и результативной", – подчеркнул глава регионального Минобрнауки Максим Костенко.

На строительство объектов в 2021 году направят более миллиарда рублей.

Ранее amic.ru писал о том, что почти 8,5 млн рублей выделят из федерального бюджета на капитальный ремонт Прутской школы Павловского района, которая состоит из двух корпусов.