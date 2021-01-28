Почти 8,5 млн рублей потратят на ремонт школы в алтайском селе

Почти 8,5 млн рублей выделят из федерального бюджета на капитальный ремонт Прутской школы Павловского района, которая состоит из двух корпусов. В учреждении заменят оконные блоки и отремонтируют кровлю, сообщили в пресс-службе краевого Министерства образования и науки.

"Участие в государственной программе "Развитие образования" поможет нам значительно улучшить санитарно-гигиенические условия обучения в школе, это, прежде всего, соблюдение теплового режима, избежание случаев протекания кровли, влекущих за собой необходимость внеплановых косметических ремонтов. Также позволит улучшить внешний вид и внутреннее состояние школы, что немаловажно для всестороннего развития личности каждого нашего ученика", — рассказала директора школы Лидия Переверзева.

В ведомстве добавили, что в рамках этой госпрограммы в 2021 году также предусмотрено благоустройство Комаровской школы Заринского района.

Напомним, что в 2021 году из краевого бюджета на закупку учебников выделят на 36 млн рублей больше, чем в прошлом. Итоговая сумма превысит 280 млн рублей.