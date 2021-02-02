"Это счастливая обезьяна". Стартап Илона Маска научил обезьяну играть в видеоигры

Компания Neuralink, которая создана при поддержке американского предпринимателя Илона Маска, успешно вживила чип в мозг обезьяны и научила ее играть в видеоигры. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас есть обезьяна с беспроводным имплантом с крошечными проводами в черепе, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума. <...> Это счастливая обезьяна", – сказал Маск.

Он отметил, что примерно через месяц компания сможет опубликовать ролик, на котором будет запечатлен процесс игры. Кроме того, по словам Маска, ученые планируют сделать так, чтобы несколько обезьян смогли играть друг с другом в "медленный пинг-понг".

Ранее amic.ru писал о том, что глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск оценил заслуги советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. В ответ на публикацию Роскосмоса о праздновании 114-летия со дня рождения ученого бизнесмен назвал его великолепным.