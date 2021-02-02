Мэрия Барнаула собирается потратить почти 1,5 млн рублей на уличные туалеты

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и связи Барнаула планирует приобрести для города новые мобильные туалеты. Уже весной в городе появятся 40 новых туалетных кабинок.

Согласно документу, который опубликован на сайте zakupki.gov.ru, планируется приобрести 35 мобильных туалетных кабинок с рукомойником, а также пять – для маломобильных групп населения. Стартовая цена на аукционе – 1,48 млн рублей.

Отмечается, что туалеты должны быть изготовлены из профилированного ударопрочного и пожаробезопасного цветного пластика (полиэтилена низкого давления).

Ранее amic.ru писал о том, что за последние несколько дней в Алтайском крае сорвались поставки лекарств против COVID-19 как минимум на 25,4 миллиона рублей.