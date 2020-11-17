В Алтайском крае сорвались два крупных аукциона на поставку лекарств от коронавируса

За последние несколько дней в Алтайском крае сорвались поставки лекарств против COVID-19 как минимум на 25,4 миллиона рублей. По информации ИА "Банкфакс", об этом свидетельствуют данные портала Госзакупок.
Ранее в алтайском правительстве объявили о закупке лекарств на общую сумму около 100 миллионов рублей. Препараты, в том числе антибиотики, предназначались больницам края для борьбы с коронавирусом и пневмонией.
Как пишет издание, теперь 100 медучреждений региона не получат антибиотик цефтриаксон, закупить который планировалось на 14,1 миллиона рублей. Возникли проблемы с поставками таких антибиотиков, как ципрофлоксацин, рифампицин и цефазолин. Кроме того, сорвались закупки лекарства от кашля амброксол, который планировалось приобрести на 1 миллион рублей.
Также отмечается, что 17 ноября – крайний срок для подачи заявки на участие в аукционе на поставку востребованного антибиотика левофлоксацин.
За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 235 случаев COVID-19 и восемь смертей. Всего в регионе заразились свыше 23 тысяч человек, 980 из них скончались.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить регионам из федерального бюджета дополнительные средства на покупку лекарств для борьбы с COVID-19.
Комментарии
А вот за такое Дима, точно срок.
Сорвались то по какой причине?
13:29
- гость -
Сорвались то по какой причине?
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Луна была в Стрельце.
Понизить рейтинги поставщикам в системе. Пусть постараются наработать снова!
И здесь конкуренция и торги. Коронобизнес.
Сорвались то по какой причине?
А вы попробуйте прийти на базар и купить картошку по цене ниже рыночной.
За неисполнение контракта суровые наказания. Вот и не выходят поставщики, опасаются, что не смогут выполнить условия контракта. Да и поставщиков у нас сколько? А производителей практически и нет
Чиновник враг всего живого... Как в Китае надо... К стенке...
Дожились,уже не знают как распилить бюджетные деньги,всё больше дегенирируют чинуши в своих кабинетах
а эвалар, который какое-то место почетное занимает, что не может перестроиться на выпуск нужных лекарств и витаминов?!
"В Москве абсолютно полностью мы обеспечены на сегодняшний день всеми лекарственными препаратами", - заявил Хрипун на заседании Мосгордумы. По его словам, медицинские организации и склады Москвы обеспечены трехмесячным запасом лекарств, имеются, в том числе, лекарства от коронавируса и препараты, влияющие на свертываемость крови.
Видимо, поставщикам выгоднее Москве продавать. Не в СССР живем. Капитализм.
13:55
- гость -
Видимо, поставщикам выгоднее Москве продавать. Не в СССР живем. Капитализм.
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Кстати, есть ли у вас данные, как сейчас живётся странам победившего калмунизма\социализма?
Неплохо живется в социалистических норвегиях и швециях, думаю
а эвалар, который какое-то место почетное занимает, что не может перестроиться на выпуск нужных лекарств и витаминов?!
На заводе фуфломицинов не получится сделать лекарства. Это как на барнаульском радиозаводе айфоны делать.
Попов и красноярске сорвал обеспечение лекарствами, и чуть не сел за это. Теперь здесь творит тоже самое.
Это все задумал Черчиль с Обамой !
И что дальше? Какие меры?
Пригрели тут красноярского Попова, которого оттуда за срывы закупок и поперли...
17.11.2020 13:54
гость
а эвалар, который какое-то место почетное занимает, что не может перестроиться на выпуск нужных лекарств и витаминов?!
Это только можно из производства ракет перейти на выпуск электромясорубок, а из производства витаминов в производство антибиотиков сложно очень
17.11.2020 14:44
гость
не трожь Попова своими грязными руками!
Слов нет-они с ума чтоли сошли нащи чинуши?Очнись губернатор-ты где там спишь?Люди загибаются без лекарств.Какие тендеры?У нас вообще что ли регион без руководителя?Может Господьтсжалится над нами и снимут как в Томске