В Алтайском крае сорвались два крупных аукциона на поставку лекарств от коронавируса

За последние несколько дней в Алтайском крае сорвались поставки лекарств против COVID-19 как минимум на 25,4 миллиона рублей. По информации ИА "Банкфакс", об этом свидетельствуют данные портала Госзакупок.

Ранее в алтайском правительстве объявили о закупке лекарств на общую сумму около 100 миллионов рублей. Препараты, в том числе антибиотики, предназначались больницам края для борьбы с коронавирусом и пневмонией.

Как пишет издание, теперь 100 медучреждений региона не получат антибиотик цефтриаксон, закупить который планировалось на 14,1 миллиона рублей. Возникли проблемы с поставками таких антибиотиков, как ципрофлоксацин, рифампицин и цефазолин. Кроме того, сорвались закупки лекарства от кашля амброксол, который планировалось приобрести на 1 миллион рублей.

Также отмечается, что 17 ноября – крайний срок для подачи заявки на участие в аукционе на поставку востребованного антибиотика левофлоксацин.

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 235 случаев COVID-19 и восемь смертей. Всего в регионе заразились свыше 23 тысяч человек, 980 из них скончались.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить регионам из федерального бюджета дополнительные средства на покупку лекарств для борьбы с COVID-19.