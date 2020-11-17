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Новости

В Алтайском крае сорвались два крупных аукциона на поставку лекарств от коронавируса

, ИА "Амител"
Общая стоимость препаратов составляла не менее 25 миллионов рублей
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За последние несколько дней в Алтайском крае сорвались поставки лекарств против COVID-19 как минимум на 25,4 миллиона рублей. По информации ИА "Банкфакс", об этом свидетельствуют данные портала Госзакупок.

Ранее в алтайском правительстве объявили о закупке лекарств на общую сумму около 100 миллионов рублей. Препараты, в том числе антибиотики, предназначались больницам края для борьбы с коронавирусом и пневмонией.

Как пишет издание, теперь 100 медучреждений региона не получат антибиотик цефтриаксон, закупить который планировалось на 14,1 миллиона рублей. Возникли проблемы с поставками таких антибиотиков, как ципрофлоксацин, рифампицин и цефазолин. Кроме того, сорвались закупки лекарства от кашля амброксол, который планировалось приобрести на 1 миллион рублей.

Также отмечается, что 17 ноября – крайний срок для подачи заявки на участие в аукционе на поставку востребованного антибиотика левофлоксацин.

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 235 случаев COVID-19 и восемь смертей. Всего в регионе заразились свыше 23 тысяч человек, 980 из них скончались.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить регионам из федерального бюджета дополнительные средства на покупку лекарств для борьбы с COVID-19.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

17.11.2020 13:25
- гость -

А вот за такое Дима, точно срок.

17.11.2020 13:29
- гость -

Сорвались то по какой причине?

17.11.2020 13:29
- гость -

13:29
- гость -
Сорвались то по какой причине?
----
Луна была в Стрельце.

17.11.2020 13:33
гость

Понизить рейтинги поставщикам в системе. Пусть постараются наработать снова!

17.11.2020 13:33
- гость -

И здесь конкуренция и торги. Коронобизнес.

17.11.2020 13:37
- гость -

Сорвались то по какой причине?

А вы попробуйте прийти на базар и купить картошку по цене ниже рыночной.

17.11.2020 13:38
Гость

За неисполнение контракта суровые наказания. Вот и не выходят поставщики, опасаются, что не смогут выполнить условия контракта. Да и поставщиков у нас сколько? А производителей практически и нет

17.11.2020 13:40
- гость -

Чиновник враг всего живого... Как в Китае надо... К стенке...

17.11.2020 13:47
- гость -

Дожились,уже не знают как распилить бюджетные деньги,всё больше дегенирируют чинуши в своих кабинетах

17.11.2020 13:54
гость

а эвалар, который какое-то место почетное занимает, что не может перестроиться на выпуск нужных лекарств и витаминов?!

17.11.2020 13:55
- гость -

"В Москве абсолютно полностью мы обеспечены на сегодняшний день всеми лекарственными препаратами", - заявил Хрипун на заседании Мосгордумы. По его словам, медицинские организации и склады Москвы обеспечены трехмесячным запасом лекарств, имеются, в том числе, лекарства от коронавируса и препараты, влияющие на свертываемость крови.

Видимо, поставщикам выгоднее Москве продавать. Не в СССР живем. Капитализм.

17.11.2020 13:57
- гость -

13:55
- гость -
Видимо, поставщикам выгоднее Москве продавать. Не в СССР живем. Капитализм.
-----
Кстати, есть ли у вас данные, как сейчас живётся странам победившего калмунизма\социализма?

17.11.2020 14:04
- гость -

Неплохо живется в социалистических норвегиях и швециях, думаю

17.11.2020 14:14
- гость -

а эвалар, который какое-то место почетное занимает, что не может перестроиться на выпуск нужных лекарств и витаминов?!

На заводе фуфломицинов не получится сделать лекарства. Это как на барнаульском радиозаводе айфоны делать.

17.11.2020 14:23
Вано

Попов и красноярске сорвал обеспечение лекарствами, и чуть не сел за это. Теперь здесь творит тоже самое.

17.11.2020 14:30
Житель

Это все задумал Черчиль с Обамой !

17.11.2020 14:38
Гость

И что дальше? Какие меры?

17.11.2020 14:44
гость

Пригрели тут красноярского Попова, которого оттуда за срывы закупок и поперли...

17.11.2020 14:50
- гость -

17.11.2020 13:54
гость
а эвалар, который какое-то место почетное занимает, что не может перестроиться на выпуск нужных лекарств и витаминов?!

Это только можно из производства ракет перейти на выпуск электромясорубок, а из производства витаминов в производство антибиотиков сложно очень

17.11.2020 14:52
- гость -

17.11.2020 14:44
гость
не трожь Попова своими грязными руками!

17.11.2020 14:56
Светлана

Слов нет-они с ума чтоли сошли нащи чинуши?Очнись губернатор-ты где там спишь?Люди загибаются без лекарств.Какие тендеры?У нас вообще что ли регион без руководителя?Может Господьтсжалится над нами и снимут как в Томске

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