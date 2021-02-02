Ученые нашли связь между темпераментом мужчины и его группой крови

Основные свойства характера мужчины определяются его группой крови. К такому выводу пришли эксперты из Германии.

По данным ученых, обладатели первой группы крови обычно становятся лучшими любовниками. Они страстные и не боятся экспериментов. Обладатели второй группы характеризуются верностью, а третьей – чувствительные натуры. Мужчины – носители четвертой группы крови консервативны в отношениях, считают специалисты.

Ранее amic.ru писал о том, что американские ученые провели исследование и выяснили, что продолжительность жизни у мужчин зависит от времени суток, когда представители сильной половины человечества чаще занимаются любовью.