Ученые нашли связь между темпераментом мужчины и его группой крови

Основные свойства характера мужчины определяются его группой крови. К такому выводу пришли эксперты из Германии.
По данным ученых, обладатели первой группы крови обычно становятся лучшими любовниками. Они страстные и не боятся экспериментов. Обладатели второй группы характеризуются верностью, а третьей – чувствительные натуры. Мужчины – носители четвертой группы крови консервативны в отношениях, считают специалисты.
Ранее amic.ru писал о том, что американские ученые провели исследование и выяснили, что продолжительность жизни у мужчин зависит от времени суток, когда представители сильной половины человечества чаще занимаются любовью.
Комментарии
Ждём, чем ответят британские учёные
а вот у товарища Дынина очень редкая группа крови! 33-я!
ему как быть?