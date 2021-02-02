Задержанные на митинге 31 января рассказали о пытках в автозаках

Задержанные на несанкционированном митинге в Москве 31 января распространяют в социальных сетях видео из автозака. Люди рассказывают об ужасных условиях содержания.

"С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Нас практически не кормили. Последние девять часов мы находимся в автобусе, люди вынуждены стоять. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет", – рассказали авторы обращения.

Они отметили, что рядом с ними у изолятора в деревне Сахарово (Москва) стоят еще несколько автобусов, где людей держат в таких же условиях, пишет "ОВД-Инфо".

Ранее amic.ru сообщал о том, что Барнаул замкнул двадцатку городов России, где задержали больше всего людей на несанкционированных акциях протеста 31 января. С большим отрывом по этому показателю лидируют Москва и Санкт-Петербург, где в автозаках побывали 1653 и 1159 человек соответственно.

Несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в России 23 и 31 января. В ряде городов участники акций устраивали столкновения с силовиками. Согласно информации портала "ОВД-Инфо", только на последней акции силовики задержали более 5,4 тысячи протестующих.