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Новости

Задержанные на митинге 31 января рассказали о пытках в автозаках

, ИА "Амител"
Люди многие часы вынуждены были стоять в автобусах
Фото: 'ОВД-Инфо'

Фото: "ОВД-Инфо"

Задержанные на несанкционированном митинге в Москве 31 января распространяют в социальных сетях видео из автозака. Люди рассказывают об ужасных условиях содержания.

"С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Нас практически не кормили. Последние девять часов мы находимся в автобусе, люди вынуждены стоять. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет", – рассказали авторы обращения.

Они отметили, что рядом с ними у изолятора в деревне Сахарово (Москва) стоят еще несколько автобусов, где людей держат в таких же условиях, пишет "ОВД-Инфо".

Ранее amic.ru сообщал о том, что Барнаул замкнул двадцатку городов России, где задержали больше всего людей на несанкционированных акциях протеста 31 января. С большим отрывом по этому показателю лидируют Москва и Санкт-Петербург, где в автозаках побывали 1653 и 1159 человек соответственно.

Несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в России 23 и 31 января. В ряде городов участники акций устраивали столкновения с силовиками. Согласно информации портала "ОВД-Инфо", только на последней акции силовики задержали более 5,4 тысячи протестующих.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.02.2021 17:22
гость

Ну а что. талоны на усиленное питание давать чтоль.

2.02.2021 17:23
- гость -

хотел приключений? Получи маненько

2.02.2021 17:28
Памятка

1.Оппозиционер растёт смелым.
2.Оппозиционеру необходимо слушаться западных товарищей.
3.Оппозиционер должен составлять списки неблагонадёжных,тех кто им мешает жить, и передавать их западным товарищам.
4.Оппозиционер должен стойко переносить все невзгоды.

2.02.2021 17:30
- гость -

Ради правды Лешика нужно потерпеть!
Вот когда он победил и мы сольёмся с Западом в экстазе, олигархи приватизируют все оставшиеся ещё предприятия, появятся у нас официальные однополые браки, мальчики будут на улице целоваться с мальчиками, появится свой доморощенный БЛМ,... Вот тогда заживём... У каждого будет свой автозак с мягкой кроватью и баландой из макдонольдса... Вот это будет житуха? Братуха?
А пока потерпите...

2.02.2021 17:31
- гость -

В клоповниках что ли ни разу не были? Нежные они какие.

2.02.2021 17:33
- гость -

мАсквичи стоя в автобусе ехали- жёсткая пытка......

2.02.2021 17:40
- гость -

Нечего тут юродствовать. Если власть-это власть-она обязана по каждому такому факту провести разбирательство и привлечь виновных к ответственности. Даже террористы во время захвата Норд-Оста давали пусть унизительную, но возможность сходить в туалет.
9 часов на ногах без возможности попить-да, это пытка, а для некоторых это новость? и да, по каждому применению насилия по отношению к представителям власти, как и представителями власти к задержанным должно проводиться расследование.

2.02.2021 17:45
- гость -

Это автобус,автозак-это маненько другое.
Граждане оппозиционеры,выходя из дома на митинг,не забудь прихватить полиэтиленовые пакетики.

2.02.2021 17:48
- гость -

Свобода гражданина навального не просто так даётся.За свободу гражданина навального приходится платить.

2.02.2021 17:50
- гость -

Уже дома митингующим моча начинает бить в голову.

2.02.2021 17:53
- гость -

Кто тут теперь что-то скажет про закон? Это не полицаи, а бандиты захватившие власть.

2.02.2021 17:53
- гость -

2.02.2021 17:40
- гость -
а кто им пить не давал?
просили невежливо. Могли бы не дать друг другу умереть, найти выход, уринотерапия тоже говорят полезна

2.02.2021 17:58
- гость -

Они и автозаки не видели. Там гораздо более лучшие условия.

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