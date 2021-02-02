Задержанные на митинге 31 января рассказали о пытках в автозаках

Задержанные на несанкционированном митинге в Москве 31 января распространяют в социальных сетях видео из автозака. Люди рассказывают об ужасных условиях содержания.
"С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Нас практически не кормили. Последние девять часов мы находимся в автобусе, люди вынуждены стоять. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет", – рассказали авторы обращения.
Они отметили, что рядом с ними у изолятора в деревне Сахарово (Москва) стоят еще несколько автобусов, где людей держат в таких же условиях, пишет "ОВД-Инфо".
Ранее amic.ru сообщал о том, что Барнаул замкнул двадцатку городов России, где задержали больше всего людей на несанкционированных акциях протеста 31 января. С большим отрывом по этому показателю лидируют Москва и Санкт-Петербург, где в автозаках побывали 1653 и 1159 человек соответственно.
Несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в России 23 и 31 января. В ряде городов участники акций устраивали столкновения с силовиками. Согласно информации портала "ОВД-Инфо", только на последней акции силовики задержали более 5,4 тысячи протестующих.
Комментарии
Ну а что. талоны на усиленное питание давать чтоль.
хотел приключений? Получи маненько
1.Оппозиционер растёт смелым.
2.Оппозиционеру необходимо слушаться западных товарищей.
3.Оппозиционер должен составлять списки неблагонадёжных,тех кто им мешает жить, и передавать их западным товарищам.
4.Оппозиционер должен стойко переносить все невзгоды.
Ради правды Лешика нужно потерпеть!
Вот когда он победил и мы сольёмся с Западом в экстазе, олигархи приватизируют все оставшиеся ещё предприятия, появятся у нас официальные однополые браки, мальчики будут на улице целоваться с мальчиками, появится свой доморощенный БЛМ,... Вот тогда заживём... У каждого будет свой автозак с мягкой кроватью и баландой из макдонольдса... Вот это будет житуха? Братуха?
А пока потерпите...
В клоповниках что ли ни разу не были? Нежные они какие.
мАсквичи стоя в автобусе ехали- жёсткая пытка......
Нечего тут юродствовать. Если власть-это власть-она обязана по каждому такому факту провести разбирательство и привлечь виновных к ответственности. Даже террористы во время захвата Норд-Оста давали пусть унизительную, но возможность сходить в туалет.
9 часов на ногах без возможности попить-да, это пытка, а для некоторых это новость? и да, по каждому применению насилия по отношению к представителям власти, как и представителями власти к задержанным должно проводиться расследование.
Это автобус,автозак-это маненько другое.
Граждане оппозиционеры,выходя из дома на митинг,не забудь прихватить полиэтиленовые пакетики.
Свобода гражданина навального не просто так даётся.За свободу гражданина навального приходится платить.
Уже дома митингующим моча начинает бить в голову.
Кто тут теперь что-то скажет про закон? Это не полицаи, а бандиты захватившие власть.
2.02.2021 17:40
- гость -
а кто им пить не давал?
просили невежливо. Могли бы не дать друг другу умереть, найти выход, уринотерапия тоже говорят полезна
Они и автозаки не видели. Там гораздо более лучшие условия.