Алтайские аграрии потратили на технику более 10 млрд рублей

В 2020 году алтайские аграрии закупили для своих хозяйств техники на сумму около 10,5 млрд рублей. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

"Хозяйства региона приобрели 408 тракторов, 227 зерноуборочных комбайнов, 24 кормоуборочных комбайна, 113 единиц посевной техники, 21 единицу зерносушильного оборудования и иной техники", – говорится в сообщении.

По сравнению с 2019 годом инвестиции в перевооружение сельского хозяйства выросли на три миллиарда рублей. Сумма вложений стала рекордной за весь период переоснащения отрасли. Ранее максимальный объем инвестиций фиксировался в 2007 году (7,4 млрд рублей), а также в 2019 году (7,5 млрд рублей).

Напомним, что аграрии Алтайского края в 2020 году собрали на 15,2% меньше урожая, чем в 2019 году. На результатах сказалась летняя засуха.