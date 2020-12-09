Алтайские аграрии не досчитались 15% урожая из-за засухи

Аграрии Алтайского края в 2020 году собрали почти на 15,2% меньше урожая, чем в 2019 году. По словам министра сельского хозяйства региона Александра Чеботаева, серьезно на результатах сказалась летняя засуха.

В 2019 году урожай составил почти 4,6 млн тонн в весе после доработки. В этом году аграриям удалось собрать только 3,9 млн тонн урожая в зачетном весе.

Чеботаев отметил, что этого достаточно для удовлетворения потребностей переработчиков края – им необходимо 3,8 млн тонн. С учетом переходящих запасов объем зерна в этом сезоне составил около 6 млн тонн, что позволяет продолжать экспорт.

Кроме того, регион сохраняет лидерство по производству гречихи (500 тысяч тонн), что обеспечит возросшую потребность россиян в этой культуре. Масличных произведено более 1,1 млн тонн, что на 64 тысячи тонн больше, чем в 2019 году.