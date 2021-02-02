14 детских садов капитально отремонтируют в Алтайском крае

В 2021 году в Алтайском крае планируют капитально отремонтировать 14 детских садов. К работе уже приступили на объектах в Алейском, Бурлинском, Быстроистокском, Волчихинском, Красногорском, Краснощековском, Курьинском, Родинском, Тальменском районах, а также в Бийске и Заринске.

На проведение работ из краевого бюджета выделили почти 90 миллионов рублей, пишет официальный сайт Алтайского края.

"Ремонт детского сада имеет большую социальную значимость, это позволит получить дополнительные места в микрорайоне проживания, а родителям — помощь в вопросах воспитания и обучения детей", - отметила заведующая детским садом №9 в Бийске Светлана Новичкова.

Ранее amic.ru писал о том, что в 2021 году в Алтайском крае продолжается строительство восьми школ. Также начнут возводить еще две школы: в селе Повалиха и в селе Покровка. На эти целили из бюджета выделили более миллиарда рублей