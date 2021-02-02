В Алтайском крае увеличилась смертность и уменьшилась рождаемость

Показатель смертности в Алтайском крае в 2020 году увеличился на 15%, а рождаемости снизился на 5%. Об этом во время пресс-конференции рассказала начальник управления юстиции Алтайского края Оксана Грохотова.

По ее словам, в 2020 году органы ЗАГС составили 20168 записей о рождении, что на 5% меньше показателя 2019 года. Также в прошлом году зарегистрировано 37 851 актов о смерти, что на 15% ниже показателей 2019-го.

По словам Грохотовой, снижение рождаемости напрямую связано с пандемией, поскольку многие семьи отложили вступление в брак и рождение детей. Количество пар, которые заключили брак в 2020-м году снизилось на 14% по отношению к 2019-му году.

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