За год население России сократилось на полмиллиона человек

За 2020 год население России сократилось на 500 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно исследованию, на 1 января 2020 года в стране проживали 146,748 млн человек, а к 1 января 2021 года население уменьшилось до 146,2 млн.

По данным Росстата, в последний раз такое сокращение населения фиксировалось 15 лет назад (с 143,8 млн в 2005 году до 143,2 млн на начало 2006 года). С 2007 по 2009 годы население страны сокращалось, а с 2010 Росстат фиксировал стабильный рост, пишет ТАСС.

Ранее amic.ru писал о том, что естественная убыль населения в Алтайском крае за 11 месяцев 2020 года выросла почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.