За год население России сократилось на полмиллиона человек

За 2020 год население России сократилось на 500 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Согласно исследованию, на 1 января 2020 года в стране проживали 146,748 млн человек, а к 1 января 2021 года население уменьшилось до 146,2 млн.
По данным Росстата, в последний раз такое сокращение населения фиксировалось 15 лет назад (с 143,8 млн в 2005 году до 143,2 млн на начало 2006 года). С 2007 по 2009 годы население страны сокращалось, а с 2010 Росстат фиксировал стабильный рост, пишет ТАСС.
Ранее amic.ru писал о том, что естественная убыль населения в Алтайском крае за 11 месяцев 2020 года выросла почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Комментарии
Как посчитали.
Может нас расстреливают потихонечку где-нибудь на Бутовском полигоне?
но у нас короны нет))))
Отряд не заметил потерю бойцов
Если население лишить работы, мед обслуживания и бить по голове дубинками, оно вряд ли увеличится.
А что ты сделал, для пенсионного фонда РФ!???
Личное мнение - И живём всё таки лучше, и инфраструктура подтянулась, и госпрограммы всякие исполняют. так Не думаю, что смертность от КОВИДа так испортила статистику (чуть более 70 тыс) Значит дело не только в материальном ("чтобы ж .п. в тепле", но и в подсознании - мы никому не нужны...
Убыль будет только увеличиваться. Сделано всё, чтобы своя страна стала чужбиной. Нищета.
а говорят не умирают от ковида, ну ну
О! Прикольно...
Таки встали с колен не отрывая локтей...
Браво!
Офигительный менеджмент в стране...
Таааак , посчитаем:
миллион за два года, чел ща зайдет по новой конституции ещё на 12 лет, это минимум ещё 6 миллионов в минус населения.
Достойные результаты...
Видно, что стараются все: от госдумы с ЕР до последнего губернатора, тоже в ЕР.
И это НАТО даже не выходило на войнушку, афигеть...
По пьяни каждый день убивают.