Результаты последней, третьей фазы, клинических испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V" показали эффективность на 91,6%. Из 19 866 человек, которые приняли участие в тестировании, коронавирус обнаружили только у 78.

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-релиз из медицинского журнала Lancet, для людей старше 60 лет эффективность препарата составила 91,8%, что почти не отличается от данных в группе добровольцев с 18 до 60 лет.

Отмечается, что "Спутник V" предоставляет полную защиту против тяжелых случаев коронавируса, а осложненная форма COVID-19 развилась только у 20 человек, которые получали плацебо. У 98% испытуемых выработался гуморальный иммунитет, а у 100% – клеточный. При этом уровень антител у привитых оказался выше, чем у тех, кто переболел.

Большинство побочных эффектов наблюдались в легкой форме – общее недомогание, головная боль, небольшое повышение температуры. Сильных аллергических реакций и анафилактического шока не зарегистрировано.