Результаты последней, третьей фазы, клинических испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V" показали эффективность на 91,6%. Из 19 866 человек, которые приняли участие в тестировании, коронавирус обнаружили только у 78.
Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-релиз из медицинского журнала Lancet, для людей старше 60 лет эффективность препарата составила 91,8%, что почти не отличается от данных в группе добровольцев с 18 до 60 лет.
Отмечается, что "Спутник V" предоставляет полную защиту против тяжелых случаев коронавируса, а осложненная форма COVID-19 развилась только у 20 человек, которые получали плацебо. У 98% испытуемых выработался гуморальный иммунитет, а у 100% – клеточный. При этом уровень антител у привитых оказался выше, чем у тех, кто переболел.
Большинство побочных эффектов наблюдались в легкой форме – общее недомогание, головная боль, небольшое повышение температуры. Сильных аллергических реакций и анафилактического шока не зарегистрировано.
Комментарии
Почему такое чудо порядочные страны неприобретают?
А что забыли подписать, что на правах рекламы?
Своими комментариями вы призываете не верить британскому мед журналу "Ланцет". Запад вас накажет за такое вероотступничество.
Множество ведущих иностранных СМИ признали высокую эффективность вакцины, откройте CNN, таймсы и подобные, на главных страницах удивляются.
Тоже на правах рекламы?
Стыдно должно быть тем, кто охально ругает вакцину (потому что все ругают, не пробовал, но осуждаю)
На первой полосе в The Wall Street Journal пишут внезапное: Российская вакцина Sputnik V продемонстрировала высокий уровень эффективности и безопасности в рецензируемом исследовании, опубликованном во вторник. Результаты предварительного анализа крупномасштабного клинического испытания, опубликованного в британском медицинском журнале Lancet, показали, что вакцина с двойным введением была эффективна на 91,6% против Covid-​19 и обеспечивала полную защиту от тяжелых случаев. В документе говорится, что серьезных побочных эффектов не было. И самое главное, вакцина также оказалась столь же безопасной и эффективной для пожилых людей.
Ну надо же, а когда этот же Ланцет писал о отравлении Навального новичком, ему никто не поверил? Как быть?