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Минтранс планирует смягчить новые правила технического осмотра

, ИА "Амител"
Изменения коснутся требования прикреплять фотографии автомобиля с геоданными
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Минтранс прорабатывает вопрос о смягчении новых норм техосмотра, которые вступают в силу с 1 марта. Ведомство собирается изменить требование о внесении в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) фотографии автомобиля с места осмотра вместе с показаниями ГЛОНАСС с погрешностью не более 15 метров.

Предполагается, что требование загружать фотографии с места осмотра позволят бороться с попытками "купить" технический паспорт без фактического прохождения процедуры. В Министерстве отметили, что во время использования ЕАИСТО из-за плотной застройки и конструктивных особенностей зданий спутниковый сигнал часто экранируется, что приводит к серьезным погрешностям и невозможности соблюсти требование.

Как пишет "Коммерсантъ", ведомство собирается увеличить допустимую погрешность и принять новый приказ, который вступит в силу ориентировочно 1 сентября.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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