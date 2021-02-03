Минтранс планирует смягчить новые правила технического осмотра

Минтранс прорабатывает вопрос о смягчении новых норм техосмотра, которые вступают в силу с 1 марта. Ведомство собирается изменить требование о внесении в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) фотографии автомобиля с места осмотра вместе с показаниями ГЛОНАСС с погрешностью не более 15 метров.

Предполагается, что требование загружать фотографии с места осмотра позволят бороться с попытками "купить" технический паспорт без фактического прохождения процедуры. В Министерстве отметили, что во время использования ЕАИСТО из-за плотной застройки и конструктивных особенностей зданий спутниковый сигнал часто экранируется, что приводит к серьезным погрешностям и невозможности соблюсти требование.

Как пишет "Коммерсантъ", ведомство собирается увеличить допустимую погрешность и принять новый приказ, который вступит в силу ориентировочно 1 сентября.