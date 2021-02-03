Две алтайские коммунистки пойдут на выборы в Госдуму

Первый секретарь алтайского регионального отделения КПРФ Мария Прусакова будет баллотироваться в Госдуму. Об этом она рассказала "Алтапрессу".

"На сегодня могу сказать абсолютно точно, что кандидатом в депутаты в Государственную Думу по одному из одномандатных округов будет выдвинут первый секретарь. Точно будет выдвинута депутат АКЗС Вероника Владимировна Лапина, — уточнила коммунистка. — И это не мои хотелки, а рассмотренные на кадровой комиссии предложения центрального комитета КПРФ. И это те кандидатуры, которые сегодня уже утверждены с долей вероятности 100%".

По ее словам, также высока вероятность того, что от Алтайского края пойдет на выборы в парламент бывший кандидат в президенты Павел Грудинин.

В прошлом году amic.ru писал, что алтайское реготделение КПРФ пригласило Павла Грудинина избираться в Госдуму в Алтайском крае. Ему предложили Славгородский одномандатный избирательный округ.

Политологи полагают, что бывший кандидат в президенты может согласиться на такое приглашение, так как выборы пройдут вдали от шумихи насчет дележа имущества с бывшей женой.

Кроме того, на решение политика может повлиять тот факт, что на президентских выборах в Алтайском крае за него проголосовали 23,6% избирателей. Это вдвое больше, чем в среднем по России (11,7%).

Однако далеко не все политологи положительно оценивают шансы Грудинина на победу. Так, Константин Лукин обратил внимание, что по этому округу в прошлый раз избирался в Госдуму бывший спикер АКЗС Иван Лоор.

Если Лоор решит снова избираться по Славгородскому округу, то у Грудинина не так много шансов, уверен Лукин.