Бийчанин получил судимость за отказ удалять видео из соцсети

Жителя Бийска осудили за отказ удалять из соцсети видеозапись, которая порочит честь и достоинство гражданина, сообщает пресс-служба УФССП по Алтайскому краю.

Суд обязал мужчину изъять из публичного доступа размещенный им в "Одноклассниках" видеоролик, а также сделать опровержение.

Бийчанин решение суда проигнорировал, за что его несколько раз штрафовали на 15 тысяч рублей. И это не дало эффекта.

После этого против него возбудили уголовное дело по статье "неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта". Судья признал его виновным и обязал выплатить штраф в размере 8 тысяч рублей.