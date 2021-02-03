Треть жителей Алтайского края поставили коммунальщикам "неуд" за уборку снега

39,4% участников опроса в Алтайском крае оценили уборку улиц от снега как неудовлетворительную, сообщили amic.ru представители портала drom.ru.
Из них один балл из пяти поставили коммунальщикам 20,2% респондентов, два – 19,2%. Наиболее популярной стала оценка "удовлетворительно". Именно так ответили 32,6% опрошенных.
Немало людей остаются довольными тем, как ведется очистка улиц. Так, четверку за это поставили 21,6%, а пятерку – 6,3%.
В целом по России состояние дорог жители оценили следующим образом: единица – 26%, двойка – 23%, тройка – 26%, четверка – 16%, пятерка – 9%.
Опрос проводился с 13 по 26 января 2021 года на портале drom.ru. Его участниками стали 12 168 человек.
Ранее amic.ru писал, что столица Алтайского края оказалась в тройке лучших по итогам опроса Общероссийского народного фронта среди 49 городов – участников нацпроекта "Экология" и городов с уровнем загрязнения воздуха "высокий" и "очень высокий".
Комментарии
дороги болемене чистили..
да и зима малоснежная
снега почти не было, а дороги умудрились не расчистить!
где чистили то? в центре? ну да....там чето было. малахова толком досихпор не очистили. я считаю, если полосность нарушена - это не чистка. а у нас почти по всему городу было минус одна полоса. кое где и до сих пор. а в отчетах только слышно, сначала 120 едениц техники, потом 90, потом 80 ...я так понимаю сначала написали количество по отчетным документам. потом по реально живой технике, а в итоге 20 машин ездило, которые завелись.
Не знаю кому как, но лично меня устраивало качество очистки. Не везде и сразу, но все расчищалось.
Где поставить оценку? Улицу на которой я живу последний раз чистили в 80-ом году.
В Дагестане вам бы побывать. Там не снега.
в Новосибирске... не чистят дороги, потому что их там нет. совсем. Так что у нас отлично чистят. А недовольные всегда есть
Центральные улицы хорошо чистят, тут нечего наговаривать, а такие как Песчанная, Чкалова и прочие второстепенные нет, колея по колено.