Треть жителей Алтайского края поставили коммунальщикам "неуд" за уборку снега

39,4% участников опроса в Алтайском крае оценили уборку улиц от снега как неудовлетворительную, сообщили amic.ru представители портала drom.ru.

Из них один балл из пяти поставили коммунальщикам 20,2% респондентов, два – 19,2%. Наиболее популярной стала оценка "удовлетворительно". Именно так ответили 32,6% опрошенных.

Немало людей остаются довольными тем, как ведется очистка улиц. Так, четверку за это поставили 21,6%, а пятерку – 6,3%.

В целом по России состояние дорог жители оценили следующим образом: единица – 26%, двойка – 23%, тройка – 26%, четверка – 16%, пятерка – 9%.

Опрос проводился с 13 по 26 января 2021 года на портале drom.ru. Его участниками стали 12 168 человек.

Ранее amic.ru писал, что столица Алтайского края оказалась в тройке лучших по итогам опроса Общероссийского народного фронта среди 49 городов – участников нацпроекта "Экология" и городов с уровнем загрязнения воздуха "высокий" и "очень высокий".