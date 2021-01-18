Барнаул включили в тройку городов России с самым чистым воздухом

Столица Алтайского края оказалась в тройке лучших по итогам опроса Общероссийского народного фронта среди 49 городов – участников нацпроекта "Экология" и городов с уровнем загрязнения воздуха "высокий" и "очень высокий".
Всего опросили свыше 8 тысяч человек, они должны были оценить уровень загрязнения в родном городе.
58% респондентов в Барнауле заявили, что считают воздух чистым. Лучший результат показали только Зима в Иркутской области (75%) и Белоярский в ХМАО (65%). Бийск оказался на 15-м месте с показателем 40%.
45% опрошенных жителей краевой столицы выразили мнение, что уровень загрязнения воздуха в городе не изменился. Положительные изменения заметили 13%, отрицательные – 9%.
Популярность ответов в наукограде аналогична. 53% опрошенных бийчан не заметили изменений, 17% – отметили снижение загрязнения, 15% – ухудшение экологической обстановки.
Ранее amic.ru писал, что власти предложили увеличить количество населенных пунктов, участвующих в проекте по сокращению загрязнения атмосферы "Чистый воздух", с 12 до 48. Участниками проекта, в который входят самые грязные города России, могут стать Бийск и Барнаул.
В новый перечень Росгидромета и Роспотребнадзора, помимо Бийска и Барнаула, попали Искитим, Кемерово, девять городов Иркутской области (Иркутск, Ангарск, Братск, Зима, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемухово и Шелехов), Улан-Удэ, Владивосток, Ростов-на-Дону, Астрахань, Архангельск и другие.
Согласно условиям программы, во включенных в проект городах планируется снизить вредные выбросы на 22% к 2024 году. При этом направить на эти цели власти хотят 500 млрд рублей за шесть лет.
Комментарии
Конечно, всю промышленность загубили
Один крематорий дымит
Это смешно. Вот где опрос то и не нужен, а нужны замеры содержания вредных веществ в воздухе. Я всю зиму в безветренные дни вижу смог в городе, я один такой?
что значит по результатам опроса? с каких пор загрязнение воздуха опросами меряется? совсем уже долбанулись
Насмешили
Недавно же писали, что самый грязный воздух.
А сейчас очистился?
Ну, и дела.
Вообще-то в Барнауле очень грязный воздух. Куда грязнее, чем в той же Москве. Куча ТЭЦ, топим углем, а не газом. Расположен в низине, как безветрие - так смог.
Труба, где живут эти опрошенные, в коттеджах в лесной зоне? Вся часть Барнаула от Молодежной и ниже , даже от вокзала в безветренные дни в дыму. Не далее как вчера утром невозможно было форточку открыть, даже через закрытую пахло дымом в районе ост.Чернышевского.
Барнаул вновь попал в список городов с самым загрязненным воздухом
19 июля 2019 г., 16:39, ИА "Амител"
кто врет?
Это по итогам, опросов а не замеров.
А у нас он прозрачный, считай уже чистый