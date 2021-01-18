Барнаул включили в тройку городов России с самым чистым воздухом

Столица Алтайского края оказалась в тройке лучших по итогам опроса Общероссийского народного фронта среди 49 городов – участников нацпроекта "Экология" и городов с уровнем загрязнения воздуха "высокий" и "очень высокий".

Всего опросили свыше 8 тысяч человек, они должны были оценить уровень загрязнения в родном городе.

58% респондентов в Барнауле заявили, что считают воздух чистым. Лучший результат показали только Зима в Иркутской области (75%) и Белоярский в ХМАО (65%). Бийск оказался на 15-м месте с показателем 40%.

45% опрошенных жителей краевой столицы выразили мнение, что уровень загрязнения воздуха в городе не изменился. Положительные изменения заметили 13%, отрицательные – 9%.

Популярность ответов в наукограде аналогична. 53% опрошенных бийчан не заметили изменений, 17% – отметили снижение загрязнения, 15% – ухудшение экологической обстановки.

Ранее amic.ru писал, что власти предложили увеличить количество населенных пунктов, участвующих в проекте по сокращению загрязнения атмосферы "Чистый воздух", с 12 до 48. Участниками проекта, в который входят самые грязные города России, могут стать Бийск и Барнаул.

В новый перечень Росгидромета и Роспотребнадзора, помимо Бийска и Барнаула, попали Искитим, Кемерово, девять городов Иркутской области (Иркутск, Ангарск, Братск, Зима, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемухово и Шелехов), Улан-Удэ, Владивосток, Ростов-на-Дону, Астрахань, Архангельск и другие.

Согласно условиям программы, во включенных в проект городах планируется снизить вредные выбросы на 22% к 2024 году. При этом направить на эти цели власти хотят 500 млрд рублей за шесть лет.