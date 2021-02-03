Половина россиян готова к четырехдневной рабочей неделе

48% россиян заявили, что поддерживают инициативу введения четырехдневной рабочей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Superjob.

При этом 70% опрошенных признались, что способны выполнить такой же объем работы за четыре дня вместо пяти.

Почти треть россиян посвятили бы высвободившийся день семье. 18% предпочли бы дополнительно подработать или отдохнуть, 13% – заняться самообразованием, 10% – спортом, 7% – сделать домашние дела.

Опрос проводился 1 февраля 2021 года. В нем приняли участие 1600 человек.

Как ранее писал amic.ru, бывший президент и премьер-министр РФ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что идеи о корректировке трудового законодательства, в том числе и переход на четырехдневную рабочую неделю, должны оставаться в поле обсуждения. По его словам, корректировка трудового законодательства по новым формам занятости уже началась.