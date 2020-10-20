Медведев предложил вернуться к обсуждению четырехдневной рабочей недели

Дмитрий Медведев отметил, что идеи о корректировке трудового законодательства, в том числе и переход на четырехдневную рабочую неделю, должны оставаться в поле обсуждения, пишет РИА Новости.

"Наиболее безболезненно прошли или проходят кризис работодатели, которые сумели перевести значительное количество сотрудников в режим удаленной занятости. Но это можно сделать только там, где это возможно. Такие специалисты позволяют своим компаниям быстро и качественно адаптироваться к изменившимся условиям. С другой стороны, на удаленке возникло и много трудностей, связанных с защитой прав работников и с планированием своего рабочего времени и времени отдыха", – сказал он.

По словам Медведева, корректировка трудового законодательства по новым формам занятости уже началась.