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Новости

Медведев предложил вернуться к обсуждению четырехдневной рабочей недели

, ИА "Амител"
Корректировка трудового законодательства в стране уже идет
Фото: провэд-медиа.рф

Фото: провэд-медиа.рф

Дмитрий Медведев отметил, что идеи о корректировке трудового законодательства, в том числе и переход на четырехдневную рабочую неделю, должны оставаться в поле обсуждения, пишет РИА Новости.

"Наиболее безболезненно прошли или проходят кризис работодатели, которые сумели перевести значительное количество сотрудников в режим удаленной занятости. Но это можно сделать только там, где это возможно. Такие специалисты позволяют своим компаниям быстро и качественно адаптироваться к изменившимся условиям. С другой стороны, на удаленке возникло и много трудностей, связанных с защитой прав работников и с планированием своего рабочего времени и времени отдыха", – сказал он.

По словам Медведева, корректировка трудового законодательства по новым формам занятости уже началась. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

21.10.2020 00:11
Doka

А время не будем корректировать?

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