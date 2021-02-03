В Роспотребнадзоре оценили вероятность полной потери зрения после COVID-19

Британские врачи описали уникальный клинический случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при COVID-19. Однако делать выводы о том, что полная потеря зрения однозначно связана с коронавирусом, пока нельзя, так как это является единичным случаем, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В беседе с РИА Новости специалист предположила, что у этого пациента, вероятно, был инсульт, связанный с гемодинамическими нарушениями. Либо же этот клинический признак связан с проявлениями энцефалопатии, которая была у больного еще до заражения коронавирусом, и могла обостриться на фоне гипоксии, электролитных нарушений и интоксикации. По словам заместителя директора, неврологам необходимо детально изучить все обстоятельства возникновения этого патологического состояния.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса. По ее данным, в первые дни после введения препарата люди могут испытывать тревожные симптомы, слабость и сонливость, а температура тела может подняться до 38 градусов.