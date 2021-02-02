Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации

Главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина рассказала о том, что в первые дни после вакцинации от коронавируса люди могут испытывать тревожные симптомы.

По словам специалиста, побочные эффекты могут сохраняться на протяжении первых суток с момента введения вакцины в организм, поэтому повода для опасений нет.

"Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом", – сказала Драпкина.

Она также отметила, что после вакцинации температура тела может подняться до 38 градусов, пишет РИА Новости.