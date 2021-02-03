Три трассы перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия стали причиной закрытия движения по трем трассам в Алтайском крае.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, по данным на 22:00 3 февраля из-за метели и отсутствия видимости перекрыты следующие участки дорог регионального и федерального значения:

Змеиногорск – Рубцовск;

Поспелиха – Курья – Третьяково;

Горняк – Староалейское.

Ранее в ГИБДД назвали наиболее опасные участки и призывают водителей не отправляться в путь в неблагоприятную погоду.