Три трассы перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия стали причиной закрытия движения по трем трассам в Алтайском крае.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, по данным на 22:00 3 февраля из-за метели и отсутствия видимости перекрыты следующие участки дорог регионального и федерального значения:
- Змеиногорск – Рубцовск;
- Поспелиха – Курья – Третьяково;
- Горняк – Староалейское.
Ранее в ГИБДД назвали наиболее опасные участки и призывают водителей не отправляться в путь в неблагоприятную погоду.
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