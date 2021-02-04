Алтайским школьникам вернули шестидневку

В школах Алтайского края вернутся к шестидневной учебной неделе. Пятидневка была временной – ее вводили из-за сложных обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса.

Как объяснила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур регионального Минобра Наталья Полосина, шестидневка поможет выпускникам лучше подготовиться к сдаче экзаменов.

При этом сами ученики считают такой переход очень тяжелым из-за введения новых предметов, большой нагрузки, а родители в этом вопросе полностью поддерживают своих детей. Согласны с ними и некоторые директора. Так, глава школы № 128 Барнаула Евгений Кочетков уверен, что посреди года резко увеличивать нагрузку на школьников нельзя, сообщают "Вести Алтай".