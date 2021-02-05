Власти рассказали, на сколько увеличится плата за коммунальные услуги в Алтайском крае

С 1 июля 2021 года жители Алтайского края будут больше платить за услуги ЖКХ. Об этом сообщил во время пресс-конференции 4 февраля заместитель начальника краевого управления по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков.

Чиновник не стал подробно рассказывать, на сколько подорожает каждая отдельная услуга, но отметил, что в среднем совокупная оплата за "коммуналку" в регионе увеличится на 2,2%. Колосков подчеркнул, что это самый низкий показатель за многие годы.

До 3,8% плата за ЖКУ вырастет в 271 муниципальном образовании, и еще в 384 муниципалитетах рост прогнозируют от 3,9 до 6,2%.

При этом в Барнауле и двух селах Алтайского края средняя плата за коммунальные услуги (ЖКУ) даже понизится.

"Понижение коснется Барнаула, Станционно-Ребрихинского сельсовета и Подсосновского сельсовета Немецкого национального района", – уточнил Колосков.

Чиновник сообщил, что в столице края с 1 июля для абонентов СГК цена гигакалории уменьшится с 1991,52 до 1882,47 рубля. Это связано с тем, что изменились макроэкономические прогнозы и снизилась стоимость угля.

Напомним, 25 января управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов задним числом увеличило предельную цену гигакалории в Барнауле на 2020 год. Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, цена гигакалории повысилась с 1991,52 до 2019,14 рубля. Однако в СГК заявили, что не будут делать перерасчет за 2020 год, так как пересмотр индикативной цены – это "формальная процедура", чтобы не возникало спорных вопросов при расчете предельной стоимости.