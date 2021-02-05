Переболевшим ковидом россиянам рассказали, когда нужно ставить прививку

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, когда переболевшим COVID-19 стоит поставить прививку. По его словам, если человек перенес вирус в первую волну в легкой форме, то к лету его иммунитет может снизиться, поэтому нужно пройти вакцинацию.

"К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно, и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь", – объяснил специалист в разговоре с РИА Новости.

Напомним, в России массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала 18 января. Поставить прививку может любой совершеннолетний желающий.

Накануне в России зарегистрировали 16 714 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 3,9 млн человек, 75 тысяч пациентов скончались.