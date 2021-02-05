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На Алтае возбудили дело из-за махинаций с зачислением студентов в вуз

, ИА "Амител"
Следователи утверждают, что 26 абитуриентов незаконно поступили в ГАГУ
Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай

Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай

Следователи возбудили уголовное дело по факту подтасовок приемной комиссией Горно-Алтайского госуниверситета результатов экзаменов абитуриентов, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

По версии следствия, они "умышленно исказили результаты экзаменов путем внесения изменений в текстовые бланки вступительных испытаний абитуриентов, не набравших утвержденные ректором университета минимальные баллы по предметам вступительных испытаний по направлениям бакалавриата и специалитета, и незаконно зачислили в университет 26 абитуриентов, не прошедших конкурсный отбор".

Действия должностных лиц квалифицировали по статье "Превышение должностных полномочий". Она предусматривает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.

Сейчас следователи собирают доказательства причастности членов приемной комиссии к подтасовке. Правоохранители опрашивают студентов, а также изучают их личные дела.

Напомним, бывший ректор АГМУ Игорь Салдан попробует оспорить решение Центрального районного суда Барнаула, который отклонил его иск о восстановлении в должности. Его уволили с поста главы вуза 19 ноября 2019 года приказом главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.02.2021 10:06
Гость

Ну вот, сейчас докричатся яжмамки чтоб ЕГЭ отменили, и такая история с подтасовками поступающих будет в вузах повсеместна.

5.02.2021 10:14
- гость -

т.е. поступили вообще тупицы, если даже проходные не набрали

5.02.2021 10:22
гость

да точно, особенно гости гор с золотыми медалями занявшие места в ведущих ВУЗ Москвы ))))) там точно не подтасовка, ну ни разу!!! Помимо ЕГЭ должен быть квалификационный экзамен, ну он просто необходим!!!!!

5.02.2021 10:26
Итальянец

При совке это было повсеместно. Минимум два случая знаю из той эпохи. А теперь это сенсация и уголовное дело завели. Считаю это правильно и нужно освобождаться от пороков прошлого.

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