На Алтае возбудили дело из-за махинаций с зачислением студентов в вуз

Следователи возбудили уголовное дело по факту подтасовок приемной комиссией Горно-Алтайского госуниверситета результатов экзаменов абитуриентов, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

По версии следствия, они "умышленно исказили результаты экзаменов путем внесения изменений в текстовые бланки вступительных испытаний абитуриентов, не набравших утвержденные ректором университета минимальные баллы по предметам вступительных испытаний по направлениям бакалавриата и специалитета, и незаконно зачислили в университет 26 абитуриентов, не прошедших конкурсный отбор".

Действия должностных лиц квалифицировали по статье "Превышение должностных полномочий". Она предусматривает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.

Сейчас следователи собирают доказательства причастности членов приемной комиссии к подтасовке. Правоохранители опрашивают студентов, а также изучают их личные дела.

Напомним, бывший ректор АГМУ Игорь Салдан попробует оспорить решение Центрального районного суда Барнаула, который отклонил его иск о восстановлении в должности. Его уволили с поста главы вуза 19 ноября 2019 года приказом главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой.