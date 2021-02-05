Бездомные собаки держат в страхе жителей микрорайона в Барнауле

Жительница Барнаула рассказала о своре бродячих собак, которые держат местных жителей в страхе. Слова горожанки приводит сообщество Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
"Дети идут в школу, взрослые – на работу, встречаясь со сворой лающих собак. В районе ЖК "Адмирал" страшно пройти даже днем", – написала она.
Женщина также рассказала, что число псов постоянно растет. При этом в приютах мест для животных нет.
"Ждем, когда кого-нибудь разорвут?" – посетовала жительница краевой столицы.
Ранее сообщалось, что житель поселка Новые Зори в Павловском районе пожаловался на соседа, который насмерть сбил его собаку породы чихуахуа. Владелец питомца считает, что мужчина умышленно задавил животное.
Комментарии
потравить не судьба? ведь дождутся же беды...
Объявляйте цену за тушу бродячей собаки, и окрестные бомжи и просто небогатые люди быстро очистят территорию от бродячих псов. Останется только принять, заплатить и утилизировать в ямах Беккари.
Всегда на местах высоток были частные сектора. Жители частных домов, которых снесли, бросили своих питомцев на верную смерть. Это надо с них спрашивать, почему они так сделали. А любое живое существо, которое голодное несколько дней, даже человек, может творить непонятное.
Так, что там застройщик обещал:
"На карте Барнаула появилось место, где в полной мере нашли отражение принципы комфорта, удобства, доступности в сфере жилья. Не секрет, что большинство горожан, собирающихся приобрести квартиру, ищут варианты с идеальным сочетанием соотношения «цена-качество»."
Странно, никаких бродячих собак.
5.02.2021 10:36
Гость
Вы где живёте? В этом районе никогда не было частного сектора!!!
Вчера на пр. Калинина по четной стороне в районе заводов невозможно было пройти по тротуару. Посреди бела дня привязались 3 собаки, окружили и сопровождали до автомобиля. Надо что-то делать с избытком диких животных в Барнауле.
5.02.2021 10:36
Гость
На месте ЖК "Адмирал" никогда не было частных домов.
Всё просто-была стройка,сторожа развели псарню для охраны объектов, стройка закончилась-свора осталась.
Кто там строил? Отмашкин? К нему претензии.
Сами же жильцы и подкармливают этих собак. Постоянно им подносят остатки еды!
кто прикормил тот пусть и отлавливает
На снимке щенки какие-то. Черную не разобрать, что за пёс.
Господи три сотни мужиков из жк не могут с десятком псов справиться хоть и голыми руками ?
Где ваши яйца ?
Это проблема нашего города. На ВДНХ свора бездомных собак никого не пугает? Были обращения, в том числе Администрацию города. Но видимо для принятия мер, нужно подождать пока не порвут кого-нибудь.
5.02.2021 10:40
Мадам Брошкина
Купите для самообороны петарды.
где этот адмирал вообще находится?
Господи три сотни мужиков из жк не могут с десятком псов справиться хоть и голыми руками ?
Где ваши яйца ?
Они только в интернете боевики и борцы с режимом. По факту руками ничего делать не умеют.
5.02.2021 11:09
- гость -
Где-то на Ускова.
5.02.2021 11:11
- гость -
Они только в интернете боевики и борцы с режимом. По факту руками ничего делать не умеют.
Ну просто так убивать животных нельзя, это жестокое обращение с животными.
А про руками делать не умеют, да, блогеров многовато стало
и что, не у кого пневматики нет? Стрелять в населённом пункте тока из огнестрельного нельзя.
где этот адмирал далеко, в сторону силикатного
блин по закону нельзя бродячих собак истреблять, за это статья, по закону их надо отлавливать стерилизовать и в приюты, но заниматься этим не кому и приютов нет, поэтому втихаря отраву в мяско и травить, других способ нет, причем чтобы никто не знал а то сдадут блин с потрахами, еще и статью впаяют
животных жалко, но тут вопрос жизни человека
5.02.2021 11:17
- гость -
Про "руками"-- вроде как лекарство только по рецепту продают?
Или зависит от фармацевта?
На поселке Южном такая же история. Стая голодных бездомных собак бродит. Администрация поселка наверное ждет, когда будут жертвы среди детей. У нас только после трагедий начинается реагирование.
- гость -
Это проблема нашего города. На ВДНХ свора бездомных собак никого не пугает? Были обращения, в том числе Администрацию города. Но видимо для принятия мер, нужно подождать пока не порвут кого-нибудь.
Это проблема всей страны.Везде такая ситуация. В криминальной хронике мелькает - то там кого-то загрызли, то увечья нанесли. Когда проводили Лимпиаду по футболу в 2018 г. в городах проведения бродячие собаки были истреблены и Закон был бессилен. Может быть кубок гребли по миру нас избавит от бродячих собак, если больше некому?
Может директор зоопарка порешает проблему?
5.02.2021 11:06
- гость -
Господи три сотни мужиков из жк не могут с десятком псов справиться хоть и голыми руками ?
Где ваши яйца ?
На три сотни мужиков с яйцами найдется примерно столько же любителей животных, готовых на таких мужиков заявление в полицию написать. Нынче за это уголовная статья, если вы не в курсе. Какими бы крепкими не были яйца, в тюрьме, да и условку получить мало желающих, и наверное, их можно в этом понять.
5.02.2021 11:40
- гость -
Намекаете на бесплатный корм хищникам?
от туберкулеза надо полечить песиков
Вообще в барнауле есть приюты и реально работающие.
Конечно там есть проблемы с количеством собак, и не решат эти проблемы во всем Барнауле.
Но локально по проблеме можно жителям обратится и попытаться цивилизованным путем порешать проблемы может с оказанием поддержки приюту
Че за чушь, это собаки с КМСки и они ни кого не трогают, я рядом работаю и они всегда радостно виляют хвостом, особенно когда им булочку какую-нибудь даешь
5.02.2021 11:06
- гость -
Господи три сотни мужиков из жк не могут с десятком псов справиться хоть и голыми руками ?
Где ваши яйца ? - ну после этого сотни мужиков ломанулись доказывать свою яйцастость чучелу и коментариев
По району АЗА, Анатолия, депо 1 пройдитесь. Псов стая и не одна. На вид мирные - спят. Но это до поры, до времени. Сердобольные подкармливают. И мусорка-контейнер им в помощь. Город, оберегай людей!
с оказанием поддержки приюту - может ты и окажешь поддержку
5.02.2021 11:40
- гость -
Может директор зоопарка порешает проблему?
Тигры кушать хотят.
5.02.2021 11:49
КУКУ
И противорвотным в придачу?
В основном жители многоэтажек заводят собак, их нужно кормить и выгуливать каждый день, что многим надоедает. Некоторые просто выпускают их на улицу, где они бегают сами по себе. В первую очередь нужно спрашивать с жителей многоэтажных домов, проверять собачьи паспорта и за отсутствие их штрафовать по полной как в Европе на тысячи евро
В прошлый выходной были заезды на собаках,Ласка принимала участие. Наверно после шоу она решила выпустить своих питомцев.(шутка)