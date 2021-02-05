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Новости

Бездомные собаки держат в страхе жителей микрорайона в Барнауле

, ИА "Амител"
По словам очевидцев, бродячие животные не дают прохода жильцам ЖК "Адмирал"
Фото: скриншот из видео / vk.com/barneos22

Фото: скриншот из видео / vk.com/barneos22

Жительница Барнаула рассказала о своре бродячих собак, которые держат местных жителей в страхе. Слова горожанки приводит сообщество Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

"Дети идут в школу, взрослые – на работу, встречаясь со сворой лающих собак. В районе ЖК "Адмирал" страшно пройти даже днем", – написала она.

Женщина также рассказала, что число псов постоянно растет. При этом в приютах мест для животных нет.

"Ждем, когда кого-нибудь разорвут?" – посетовала жительница краевой столицы.

Ранее сообщалось, что житель поселка Новые Зори в Павловском районе пожаловался на соседа, который насмерть сбил его собаку породы чихуахуа. Владелец питомца считает, что мужчина умышленно задавил животное.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

5.02.2021 10:27
- гость -

потравить не судьба? ведь дождутся же беды...

5.02.2021 10:34
698

Объявляйте цену за тушу бродячей собаки, и окрестные бомжи и просто небогатые люди быстро очистят территорию от бродячих псов. Останется только принять, заплатить и утилизировать в ямах Беккари.

5.02.2021 10:36
Гость

Всегда на местах высоток были частные сектора. Жители частных домов, которых снесли, бросили своих питомцев на верную смерть. Это надо с них спрашивать, почему они так сделали. А любое живое существо, которое голодное несколько дней, даже человек, может творить непонятное.

5.02.2021 10:37
АБОРИГЕН

Так, что там застройщик обещал:
"На карте Барнаула появилось место, где в полной мере нашли отражение принципы комфорта, удобства, доступности в сфере жилья. Не секрет, что большинство горожан, собирающихся приобрести квартиру, ищут варианты с идеальным сочетанием соотношения «цена-качество»."
Странно, никаких бродячих собак.

5.02.2021 10:40
Я

5.02.2021 10:36
Гость
Вы где живёте? В этом районе никогда не было частного сектора!!!

5.02.2021 10:40
Мадам Брошкина

Вчера на пр. Калинина по четной стороне в районе заводов невозможно было пройти по тротуару. Посреди бела дня привязались 3 собаки, окружили и сопровождали до автомобиля. Надо что-то делать с избытком диких животных в Барнауле.

5.02.2021 10:44
Павлик Морозов

5.02.2021 10:36
Гость
На месте ЖК "Адмирал" никогда не было частных домов.
Всё просто-была стройка,сторожа развели псарню для охраны объектов, стройка закончилась-свора осталась.
Кто там строил? Отмашкин? К нему претензии.

5.02.2021 10:57
олег

Сами же жильцы и подкармливают этих собак. Постоянно им подносят остатки еды!

5.02.2021 10:58
- гость -

кто прикормил тот пусть и отлавливает

5.02.2021 11:01
- гость -

На снимке щенки какие-то. Черную не разобрать, что за пёс.

5.02.2021 11:06
- гость -

Господи три сотни мужиков из жк не могут с десятком псов справиться хоть и голыми руками ?
Где ваши яйца ?

5.02.2021 11:08
- гость -

Это проблема нашего города. На ВДНХ свора бездомных собак никого не пугает? Были обращения, в том числе Администрацию города. Но видимо для принятия мер, нужно подождать пока не порвут кого-нибудь.

5.02.2021 11:09
Потёмкин

5.02.2021 10:40
Мадам Брошкина
Купите для самообороны петарды.

5.02.2021 11:09
- гость -

где этот адмирал вообще находится?

5.02.2021 11:11
- гость -

Господи три сотни мужиков из жк не могут с десятком псов справиться хоть и голыми руками ?
Где ваши яйца ?

Они только в интернете боевики и борцы с режимом. По факту руками ничего делать не умеют.

5.02.2021 11:14
- гость -

5.02.2021 11:09
- гость -

Где-то на Ускова.

5.02.2021 11:17
- гость -

5.02.2021 11:11
- гость -
Они только в интернете боевики и борцы с режимом. По факту руками ничего делать не умеют.

Ну просто так убивать животных нельзя, это жестокое обращение с животными.
А про руками делать не умеют, да, блогеров многовато стало

5.02.2021 11:18
- гость -

и что, не у кого пневматики нет? Стрелять в населённом пункте тока из огнестрельного нельзя.

5.02.2021 11:18
- гость -

где этот адмирал далеко, в сторону силикатного

5.02.2021 11:23
гость

блин по закону нельзя бродячих собак истреблять, за это статья, по закону их надо отлавливать стерилизовать и в приюты, но заниматься этим не кому и приютов нет, поэтому втихаря отраву в мяско и травить, других способ нет, причем чтобы никто не знал а то сдадут блин с потрахами, еще и статью впаяют
животных жалко, но тут вопрос жизни человека

5.02.2021 11:23
Потёмкин

5.02.2021 11:17
- гость -
Про "руками"-- вроде как лекарство только по рецепту продают?
Или зависит от фармацевта?

5.02.2021 11:26
гость

На поселке Южном такая же история. Стая голодных бездомных собак бродит. Администрация поселка наверное ждет, когда будут жертвы среди детей. У нас только после трагедий начинается реагирование.

5.02.2021 11:36
СЛАВА КПСС


- гость -

Это проблема нашего города. На ВДНХ свора бездомных собак никого не пугает? Были обращения, в том числе Администрацию города. Но видимо для принятия мер, нужно подождать пока не порвут кого-нибудь.

Это проблема всей страны.Везде такая ситуация. В криминальной хронике мелькает - то там кого-то загрызли, то увечья нанесли. Когда проводили Лимпиаду по футболу в 2018 г. в городах проведения бродячие собаки были истреблены и Закон был бессилен. Может быть кубок гребли по миру нас избавит от бродячих собак, если больше некому?

5.02.2021 11:40
- гость -

Может директор зоопарка порешает проблему?

5.02.2021 11:44
- гость -

5.02.2021 11:06
- гость -
Господи три сотни мужиков из жк не могут с десятком псов справиться хоть и голыми руками ?
Где ваши яйца ?

На три сотни мужиков с яйцами найдется примерно столько же любителей животных, готовых на таких мужиков заявление в полицию написать. Нынче за это уголовная статья, если вы не в курсе. Какими бы крепкими не были яйца, в тюрьме, да и условку получить мало желающих, и наверное, их можно в этом понять.

5.02.2021 11:45
Потёмкин

5.02.2021 11:40
- гость -
Намекаете на бесплатный корм хищникам?

5.02.2021 11:49
КУКУ

от туберкулеза надо полечить песиков

5.02.2021 11:57
Сергей

Вообще в барнауле есть приюты и реально работающие.
Конечно там есть проблемы с количеством собак, и не решат эти проблемы во всем Барнауле.
Но локально по проблеме можно жителям обратится и попытаться цивилизованным путем порешать проблемы может с оказанием поддержки приюту

5.02.2021 12:00
Леха

Че за чушь, это собаки с КМСки и они ни кого не трогают, я рядом работаю и они всегда радостно виляют хвостом, особенно когда им булочку какую-нибудь даешь

5.02.2021 12:00
Kto



5.02.2021 11:06
- гость -
Господи три сотни мужиков из жк не могут с десятком псов справиться хоть и голыми руками ?
Где ваши яйца ? - ну после этого сотни мужиков ломанулись доказывать свою яйцастость чучелу и коментариев

5.02.2021 12:01
- гость -

По району АЗА, Анатолия, депо 1 пройдитесь. Псов стая и не одна. На вид мирные - спят. Но это до поры, до времени. Сердобольные подкармливают. И мусорка-контейнер им в помощь. Город, оберегай людей!

5.02.2021 12:01
Kto

с оказанием поддержки приюту - может ты и окажешь поддержку

5.02.2021 12:02
- гость -


5.02.2021 11:40
- гость -

Может директор зоопарка порешает проблему?

Тигры кушать хотят.

5.02.2021 12:06
Гость

5.02.2021 11:49
КУКУ
И противорвотным в придачу?

5.02.2021 12:11
- гость -

В основном жители многоэтажек заводят собак, их нужно кормить и выгуливать каждый день, что многим надоедает. Некоторые просто выпускают их на улицу, где они бегают сами по себе. В первую очередь нужно спрашивать с жителей многоэтажных домов, проверять собачьи паспорта и за отсутствие их штрафовать по полной как в Европе на тысячи евро

5.02.2021 12:12
Гость

В прошлый выходной были заезды на собаках,Ласка принимала участие. Наверно после шоу она решила выпустить своих питомцев.(шутка)

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