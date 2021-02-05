Бездомные собаки держат в страхе жителей микрорайона в Барнауле

Жительница Барнаула рассказала о своре бродячих собак, которые держат местных жителей в страхе. Слова горожанки приводит сообщество Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

"Дети идут в школу, взрослые – на работу, встречаясь со сворой лающих собак. В районе ЖК "Адмирал" страшно пройти даже днем", – написала она.

Женщина также рассказала, что число псов постоянно растет. При этом в приютах мест для животных нет.

"Ждем, когда кого-нибудь разорвут?" – посетовала жительница краевой столицы.

Ранее сообщалось, что житель поселка Новые Зори в Павловском районе пожаловался на соседа, который насмерть сбил его собаку породы чихуахуа. Владелец питомца считает, что мужчина умышленно задавил животное.