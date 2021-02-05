Депутаты предложили выплачивать беременным россиянкам по 20 тысяч рублей ежемесячно

Депутаты Госдумы предложили выплачивать беременным женщинам ежемесячные пособия в размере 20 тысяч рублей. Это поддержит будущую маму и защитит ее от финансовых рисков, считают авторы инициативы.
Закон находится на стадии разработки. Ввести его на рассмотрение планируют на весенней сессии, пишет "КП".
"Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств. Это, по сути, гарантирует жизнь ребенку", – цитирует издание депутата Госдумы Николая Земцова.
"Мы должны показать, что нам эти дети нужны. Сейчас законопроект находится в состоянии разработки", – добавил парламентарий.
Ранее стало известно, что Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%.
Комментарии
Соседка от меня забеременела. Я старался , а ей деньги ?
Вранье.
И столько станет детей в детских домах. Не совсем приличные мамы будут беременеть, получать всю беременность эти деньги и потом бросать детей в детских домах.
Гость 10:53
А тебе после рождения ребенка алименты платить.
Очередной популизм власти!
Власть грабит народ, но чтобы показать свою заботу, кидает объедки с барского стола!
да недай бох такое, опять начнут метать младенцев маргиналы только в путь
Ну, а что плохого то! То кричат денег не дают и не помогают, а когда пытаются помочь, все кричат нафига нам. Народ конечно странный реально. Ну всегда будут мамаши, которые будут бухать за эти деньги( к сожалению это жизнь. А некототорым женщинам это реальная помощь.
Да, в стране денег завались.
В этом и есть отличие, когда инициативу грамотно продвигает Путин, например, МСК на первого ребенка или ковидные 10тыщ и когда это делают некоторые депутаты для пиара и ласкания слуха считающих себя бедными и ущемленными.
а что какието выборы на носу ?- вон какие заявления кидают
Стране нужны солдаты и дешевая рабсила, поэтому где дети окажутся после рождения страну не волнует, пацан вырастет, попадет в армию, а дальше все будет зависеть от него.
Депутаты предложили выплачивать беременным россиянкам по 20 тысяч рублей ежемесячно
Может разбить эту двадцатку: дать по 15 тысяч беременным и по 5 тысяч пенсионерам, которых с пенсией кинули, когда возраст подняли?
пацан вырастет, попадет в армию,
Ну чтобы попал в армию, его надо вырастить, душу вложить, а если родила и пусть как то растет себе, то может ведь и в тюрьму)