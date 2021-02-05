Депутаты предложили выплачивать беременным россиянкам по 20 тысяч рублей ежемесячно

Депутаты Госдумы предложили выплачивать беременным женщинам ежемесячные пособия в размере 20 тысяч рублей. Это поддержит будущую маму и защитит ее от финансовых рисков, считают авторы инициативы.

Закон находится на стадии разработки. Ввести его на рассмотрение планируют на весенней сессии, пишет "КП".

"Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств. Это, по сути, гарантирует жизнь ребенку", – цитирует издание депутата Госдумы Николая Земцова.

"Мы должны показать, что нам эти дети нужны. Сейчас законопроект находится в состоянии разработки", – добавил парламентарий.

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