В Бийске скорая не может добраться до пациентов из-за неочищенных дорог

Из-за нечищеных дорог в Бийске скорые не могут вовремя приехать к пациентам. Больных вывозят на снегоходах, пишет "Бийский рабочий".

"Снега в этот раз выпало много, были такие проблемы, что бригада скорой выходила из автомобиля и пешком шла до нужного адреса, а буквально вчера мы больного вывозили при помощи снегохода, не могли проехать. Это было в Зональном", – рассказал медик Максим Максимкин.

Убирать снег приходится самим горожанам, которые отмечают, что особенно тяжелая ситуация наблюдается в частном секторе. Управляющие компании, в свою очередь, утверждают, что из дворов многоэтажек снег вывозят вовремя, чистят проезды, тротуары и парковки.

Ранее стало известно о том, что в барнаульском поселке Лесном женщина после снегопадов лопатой чистит 300-метровую дорогу. Для пенсионерки она жизненно важна, поскольку иногда ей приходится вызывать скорую помощь.