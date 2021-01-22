Пенсионерка вручную чистит снег на 300-метровой дороге в Барнауле

Жительница улицы Полевой в барнаульском поселке Лесном Татьяна Минкина после снегопадов лопатой чистит 300-метровую дорогу, так как городские власти этого не делают, сообщают "Вести-Алтай".

Так вышло, что дом женщины оказался единственным в этой части поселка из-за чего подъезд к нему не попал в планы уборки снега в краевой столице.

Однако иметь дорогу оказалось для жильцов жизненно важно, особенно для 75-летней женщины, которой иногда в силу возраста и слабого здоровья требуется оперативное прибытие бригады скорой помощи. А по заметенной дороге автомобиль медиков не проедет. Поэтому ее дочь, которая также вышла на пенсию, старается держать расчищенным этот проезд.

"И вот я бьюсь и не могу ни у кого добиться, чтобы всё-таки кто-то хотя бы два раза в месяц, после снегопадов, дорогу почистил, — рассказала пенсионерка. — Просто вот этот участок в 300 метров я чищу вручную всю зиму, бывает, по два дня, по три я гребу эту дорогу! А сейчас снег стал очень плотный, я просто не смогу его почистить".

В ответ на просьбу Минкиной в городском комитете по дорожному хозяйству ответили, что из-за дефицита бюджета улицу Полевую не могут включить в муниципальное задание. В ближайшее время женщина намерена обратиться за помощью в ОНФ.