Водители автобусов устроили забастовку из-за плохой уборки снега в Бийске

Движение автобусов в Бийске оказалось частично парализованным из-за акции протеста водителей, сообщает "Бийский рабочий".

Центром событий стала остановка "Кристалл", где общественный транспорт припарковали на два часа в знак протеста против плохой уборки снега на дорогах города.

Водители жалуются, что из-за нечищеных дорог условия работы просто невыносимые. Где-то техника застревает, где-то автобусы просто не могут разъехаться.

"Сейчас мы встали, чтобы дороги прочистили – чтобы мы не стояли в пробках, чтобы мы могли возить людей как положено, – пояснил один из участников акции. – У всех экипажей болят ноги и позвоночники – невозможно трястись по 12 часов по таким дорогам".

По словам собравшихся, даже центральные улицы, в том числе Васильева, Декабристов и Социалистическая, остаются малопригодными для движения автобусов.

К остановке прибыли и сотрудники Госавтоинспекции. Они требуют убрать стоящий на проезжей части общественный транспорт, так как он блокирует движение.

Напомним, из-за нечищеных дорог в Бийске скорые не могут вовремя приехать к пациентам. Больных вывозят на снегоходах.