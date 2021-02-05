Водители автобусов устроили забастовку из-за плохой уборки снега в Бийске

Движение автобусов в Бийске оказалось частично парализованным из-за акции протеста водителей, сообщает "Бийский рабочий".
Центром событий стала остановка "Кристалл", где общественный транспорт припарковали на два часа в знак протеста против плохой уборки снега на дорогах города.
Водители жалуются, что из-за нечищеных дорог условия работы просто невыносимые. Где-то техника застревает, где-то автобусы просто не могут разъехаться.
"Сейчас мы встали, чтобы дороги прочистили – чтобы мы не стояли в пробках, чтобы мы могли возить людей как положено, – пояснил один из участников акции. – У всех экипажей болят ноги и позвоночники – невозможно трястись по 12 часов по таким дорогам".
По словам собравшихся, даже центральные улицы, в том числе Васильева, Декабристов и Социалистическая, остаются малопригодными для движения автобусов.
К остановке прибыли и сотрудники Госавтоинспекции. Они требуют убрать стоящий на проезжей части общественный транспорт, так как он блокирует движение.
Напомним, из-за нечищеных дорог в Бийске скорые не могут вовремя приехать к пациентам. Больных вывозят на снегоходах.
Комментарии
Сейчас их за неcaнкциoнированный митинг зaгребyт...
Чего не смеётесь? Не смешно? ЭТО РОССИЯ!!
Видимо возле отделения ГИБДД хорошо дорога расчищена, раз они смогли приехать!
Им лиш бы не работатать
А вот в Змеиногорске вообще нет общественного транспорта....
Проблема Бийска в том, что там вообще нет муниципальных служб по очистке дорог. Там только частники, которые заклбчпют договора с мэрией. А частников ночью на дорогу не выгонишь чистить .
Это как контракт готовить. У умного заказчика снег еще в воздухе ловить будут.
Опять либеры будут кричать что Путин виноват. Взяли бы лопаты да почистили снег, умники
Если бы нормально платили, то дороги и ночью частники убирали бы, можно подумать им деньги не нужны) стопудова либо кормят завтраками вместо денег, либо ходят и просят поубирайте нам дороги чуть ли не бесплатно.....
При Баварине в Барнауле видимо сметы на ремонт дорог были хорошие, так неоднократно видел как дороги по ночам ремонтировали.....