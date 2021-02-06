Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 40 тысяч человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе составляет 40 084 человека.

Выздоровели 35 902 человека (+163 сутки). Умерли 2042 человека (+16 за сутки) Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 1262 пациентов, еще в 780 случаях зафиксированы "иные причины".

Число тяжелобольных по состоянию на 6 февраля составляет 342, из них 94 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, от коронавируса в Алтайском крае привились уже более 15 тысяч человек. Из них первую дозу вакцины получили 13 429 человек, а 1959 уже закончили курс вакцинации.